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路跑／疫情暫緩 日月潭櫻舞飛揚環湖延期
受新冠肺炎疫情升溫影響，原訂24日舉辦的「Merrell 2021 日月潭櫻舞飛揚環湖路跑」確定延期，確切復辦日期待主辦單位與相關單位研擬後盡速公告。
邁入第九屆、由中華民國運動休閒推廣協會所舉辦的「MERRELL 2021日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽」，原訂24日在日月潭向山遊客中心登場，共有超過6千名跑者報名，但近期國內疫情升溫，主辦單位考量並參考中央流行疫情指揮中心之大型活動賽事舉辦
建議，依照防疫優先準則確定延賽。
確切復辦日期，以及因不可抗力因素延賽退費相關資訊，主辦單位與相關單位討論擬訂後，將盡速另行公告於賽事粉絲專頁。
在此之前，原訂上周末進行的金門馬拉松也停辦。
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