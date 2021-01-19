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澳網／抱怨隔離生活 湯米奇豔星女友：可多拍幾部A片了

聯合新聞網 / 綜合報導
湯米奇女友是色情網站業餘明星。 擷圖自塞耶拉IG
湯米奇女友是色情網站業餘明星。 擷圖自塞耶拉IG

據英國「太陽報」報導，曾一度排名17目前228名的28歲澳洲網球選手湯米奇（Bernard Tomic）為了參加澳網，與女友兩人一起入住當地隔離飯店，他的女友是成人網站女演員塞耶拉（Vanessa Sierra），兩人拍Youtube影片抱怨隔離限制太多，她表示，與男友甚至還得在對方面前如廁，並笑稱期間無聊到可以多拍幾部「OnlyFans」(色情網站)的影片。

塞耶拉在影片中提到，他們在墨爾本的房間太無聊，每天花11個小時打電動、供餐又難吃，已經自費花了100英鎊叫外賣，空間少到只能在浴室洗盤子、沒有乾淨的床單，且只有一間浴室，「我還得在他（湯米奇）面前拉屎，我從來沒這麼做過。」

湯米奇。 歐新社
湯米奇。 歐新社

塞耶拉另外表示，從未自己洗過頭，「這不是我該做的事，我應該要有專屬理髮師，每個禮拜幫我洗頭兩次。」並稱「這不應是明星該有的待遇！」有電視台抨擊她的奢侈行徑，她則反擊自己已捐了1萬英鎊到慈善機構，並指稱澳洲電視台這一系列的抨擊是獵巫行為。

澳洲 新冠肺炎 墨爾本

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