快訊

部桃染疫風波擴大！院長沈寂多天訴心聲：醫護沒有選擇戰場的權利

中職／聯盟秘書長雖擇日再公布 但確定由楊清瓏接任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳網／男子組改賽制？官方：不考慮

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
澳網男子組賽制不會更改，圖為球王約克維奇。 美聯社
澳網男子組賽制不會更改，圖為球王約克維奇。 美聯社

2月8日開打的澳網，17架包機因3架機上有乘客新冠肺炎檢測呈陽性，影響72名選手，無法進行每天5小時的外出訓練，部分男選手還提出將5盤3勝的賽制改為3盤2勝，不過提議已遭澳網執行長提列（Craig Tiley）「打槍」。

提列接受電視訪問時表示，澳網是大滿貫賽事，「現在，男子組5盤3勝、女子組3勝2盤是我們現在計畫中堅持的立場。」

有些球員透過社群平台表達隔離遇到的困難，提列承認，選手要關在一間房間卻要保持高水準，難度肯定有，但球員在澳洲期間要爭取總獎金超過8千萬，勢必要做出些付出和貢獻。

目前包機上共出現9例染疫個案，提列表示並不意外，官方都有心理準備，不過現在仍保持正向態度，希望維護球員權益同時也能保護到社區。

尋求衛冕的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）先前列出一串要求給大會，包括放寬限制讓選手能到有球場的私人住宅，要求雖馬上遭維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）回絕，不過提列也為約克維奇緩頰。

「小約這案例，他寫了份紙條，這不是要求，是他們的建議，不過他也明白這兩周隔離的意義。」提列說，球員都明白，若是和確診者有近距離接觸，處境會變如何。

兩屆澳網冠軍、白俄羅斯前「世界球后」雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）今天也透過推特發出長文，表達對檢疫人員的感謝，並表示了解墨爾本和澳洲的狀態，希望大家攜手共度這次考驗。

澳網 約克維奇

延伸閱讀

網球／再創紀錄！納達爾歷史首位連800週排名前十

澳網／隔離72選手 詹家姊妹出關

澳網／為何大坂直美可到球場？差別待遇隔離球員怒了

澳網／球星沒特別待遇 官方：一視同仁

相關新聞

泰羽賽／第2站光速闖關 戴資穎首戰拍下地主

連續兩站的亞洲公開賽今天展開第二站賽事，我國羽壇「世界球后」戴資穎率先登場，首度面對世界排名46的泰國地主蘇妮妲（Sup...

網球／再創紀錄！納達爾歷史首位連800週排名前十

ATP世界巡迴賽日前公布最新世界排名，西班牙網球名將「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)高居第2，僅次於球王約克維奇(Novak Djokovic)，而他也將連續世界排名前10的紀錄推進到800

澳網／男子組改賽制？官方：不考慮

2月8日開打的澳網，17架包機因3架機上有乘客新冠肺炎檢測呈陽性，影響72名選手，無法進行每天5小時的外出訓練，部分男選...

澳網／新冠肺炎疫情籠罩澳網 新增2球員確診

澳洲衛生官員今天表示，澳洲網球公開賽（Australian Open）新增2球員確診2019冠狀病毒疾病（COVID-1...

東京奧運極秘B計畫 日媒：延期到2024年

日本東京體育報報導，延期到今年夏天的東京奧運，面對再度爆發的疫情，日本政府與相關人士雖對外口徑一致將如期舉辦，但其實檯面...

泰羽賽／王齊麟休兵日「長尾巴」 小戴第2站打頭陣

以第一站亞洲公開賽冠軍作為最棒禮物，我國羽將王齊麟昨天在泰國迎接26歲生日，搭檔李洋笑稱夥伴時間抓剛好，「長尾巴」日就是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。