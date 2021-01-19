澳網／男子組改賽制？官方：不考慮

2月8日開打的澳網，17架包機因3架機上有乘客新冠肺炎檢測呈陽性，影響72名選手，無法進行每天5小時的外出訓練，部分男選手還提出將5盤3勝的賽制改為3盤2勝，不過提議已遭澳網執行長提列（Craig Tiley）「打槍」。

提列接受電視訪問時表示，澳網是大滿貫賽事，「現在，男子組5盤3勝、女子組3勝2盤是我們現在計畫中堅持的立場。」

有些球員透過社群平台表達隔離遇到的困難，提列承認，選手要關在一間房間卻要保持高水準，難度肯定有，但球員在澳洲期間要爭取總獎金超過8千萬，勢必要做出些付出和貢獻。

目前包機上共出現9例染疫個案，提列表示並不意外，官方都有心理準備，不過現在仍保持正向態度，希望維護球員權益同時也能保護到社區。

尋求衛冕的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）先前列出一串要求給大會，包括放寬限制讓選手能到有球場的私人住宅，要求雖馬上遭維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）回絕，不過提列也為約克維奇緩頰。

「小約這案例，他寫了份紙條，這不是要求，是他們的建議，不過他也明白這兩周隔離的意義。」提列說，球員都明白，若是和確診者有近距離接觸，處境會變如何。

兩屆澳網冠軍、白俄羅斯前「世界球后」雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）今天也透過推特發出長文，表達對檢疫人員的感謝，並表示了解墨爾本和澳洲的狀態，希望大家攜手共度這次考驗。