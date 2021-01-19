澳網／新冠肺炎疫情籠罩澳網 新增2球員確診

澳洲衛生官員今天表示，澳洲網球公開賽（Australian Open）新增2球員確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），使得這項大滿貫賽事的群聚感染人數來到7人。

法新社報導，維多利亞州（Victoria）官員表示，兩名球員以及和賽事有關的第3人都出現陽性反應，包括一名20多歲女性與兩名30多歲男性。

2021年澳洲網球公開賽已延後3週、預計2月8日開打，卻爆出搭乘包機進入澳洲的1000多名球員和工作人員出現確診病例。

澳網在墨爾本開打前，隔離期間總計已有9人篩檢結果呈陽性，但其中兩例今天被改列排毒期（viralshedding）。

3架包機的確診病例導致72名球員困在旅館房間，不被允許和其他球員一樣外出練球。