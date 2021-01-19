政治動盪疫情慘 白俄被取消冰球世錦賽主辦資格

中央社 / 莫斯科18日綜合外電報導

因政治動盪與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情引發安全疑慮，白俄羅斯主辦本屆世界冰球錦標賽的資格今天遭到取消，對總統魯卡申柯不啻為一大打擊。

這讓狂熱的冰球迷魯卡申柯（Alexander Lukashenko）失去舞台，無法主辦去年8月勝選以來白俄最大的國際賽事。

白俄反對派成員先前不斷呼籲取消主辦資格，因為在去年充滿爭議的大選後，反對派遭到政府鎮壓。反對派認為去年的大選舞弊並充斥暴力。

世界冰球錦標賽贊助商福斯汽車集團（Volkswagen）旗下的斯柯達（Skoda Auto）與Liqui Moly前幾天就揚言，若賽事繼續在白俄首都明斯克（Minsk）舉行，就會退出贊助。

國際冰上曲棍球總會（International Ice Hockey Federation, IIHF）表示，先前即已和專家以及利害關係人討論，有鑑於政治動盪以及防疫措施寬鬆，該如何在明斯克舉辦這場賽事。

國際冰上曲棍球總會理事會認為，「現階段不可能在確保球隊、觀眾與官員的福祉下，在白俄羅斯舉辦世界錦標賽」。

冰球 羅斯 曲棍球

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