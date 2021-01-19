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網球／再創紀錄！納達爾歷史首位連800週排名前十
ATP世界巡迴賽日前公布最新世界排名，西班牙網球名將「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)高居第2，僅次於球王約克維奇(Novak Djokovic)，而他也將連續世界排名前10的紀錄推進到800周，成為史上首位連續800周世界排名前10的選手。
世界排名前10的連續周數排行榜第二為美國退役名將康諾斯(Jimmy Connors)的789周，第三則是瑞士名將費德勒(Roger Federer)的連續734周。
納達爾總計5600天，超過15年的努力，即使受傷也很儘速傷癒上陣，其鐵人般的意志力讓他屢屢在比賽創造佳績，累計積分讓他的排名高居不下，這15年中納達爾更有570周的世界排名高居前2，他本人也表示：「這是個相當珍貴的紀錄，因為網球是項變化迅速的運動。」
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