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泰羽賽／第2站光速闖關 戴資穎首戰拍下地主
連續兩站的亞洲公開賽今天展開第二站賽事，我國羽壇「世界球后」戴資穎率先登場，首度面對世界排名46的泰國地主蘇妮妲（Supanida Katethong），前一站打進決賽的小戴只花29分鐘，順利以21：16、21：11闖關。
連續兩站的亞洲公開賽是國際羽總（BWF）因應新冠肺炎疫情增設，屬超級1000分大賽、總獎金100萬美金，連同延期到下周的BWF超級系列賽總決賽都在曼谷舉行，中華羽球隊共有4組人馬參賽，且第一站就有亮眼表現。
除「羽球王子」王子維止步第2輪，包括小戴、「一哥」周天成和男雙「麟洋配」王齊麟／李洋都闖關第一站的最後4強，「麟洋配」和小戴昨天更站上決賽舞台，不過「麟洋配」打下金盃後，小戴因身體不適影響身手，直落2不敵西班牙前球后馬琳（Carolina Marin）。
小戴透露，因身體不適決賽落敗十分不甘心，但也調整好情緒，並感謝團隊和外界關心；今天碰地主蘇妮妲，小戴第一次技術暫停前雖4度落後2分，但8：10時連拿3分逆轉，15：14時再連下5球、取得局末點優勢，順利以21：16先下一城。
第二局小戴技術暫停前先取得11：7優勢，恢復比賽後又連拿6分擴大領先，最終就以21：11收下勝利。
另3組台將都是明天上場，男雙列第6種子的「麟洋配」王齊麟／李洋將遇世界排名37的華裔美籍周家兄弟，「羽球王子」王子維首輪將碰南韓許侊熙，「一哥」周天成遭遇地主蘇龐余；兩名男單台將代表都在籤表下半部，若連闖兩關，8強將上演「寶島內戰」。
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