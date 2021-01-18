澳網／為何大坂直美可到球場？差別待遇隔離球員怒了

即將於2月8日開打的網球四大賽澳網球公開賽，由於大會安排三架到墨爾本包機傳出有人確診，因此已有72名選手必須在墨爾本完全隔離，無法獲得每天練球5小時的機會，這使得有球員對澳網公平性質疑，而一名義大利記者更PO出大坂直美與其團隊並不在墨爾本，卻在阿德雷德球場上的照片，並表達「球員對大咖球員竟有此差別待遇，並不高興！」

根據稍早前的報導，澳洲網協與澳網主辦單位達成協議，有6名頂尖球員，在澳網之前，是前往阿德雷德進行隔離而非在墨爾本。據報導，義大利記者這張照片，是截取大坂直美在社交網站上的視頻，顯示她已取得練球的機會，這對其他球員當然不公平。據說大坂直美已刪除視頻，但截圖依然在流傳。

A revolt broke out.



The players are not very happy for the unequal treatment in relation to big players in Adelaide.



This photo of Naomi Osaka has driven their mad. pic.twitter.com/UX8yADxz4G — Luca Fiorino (@FiorinoLuca) January 16, 2021

雖刪了練球視頻，然而大坂直美還是在IG不吝惜上傳，個人在隔離房間內的服裝秀。

至於台灣球員詹詠然由於不在三架確診包機內，加上檢測陰性，今天開始已有練球機會。(臉書)她表示，全程都要有工作人員帶領並且消毒，才可以練球。

不過，也可看到有球員無法出去練球，在房間內想盡怪招練球的方式，只能說這次澳網真的是相當特殊的一次。

Wrong surface but that doesn‘t matter for us💪🏽 pic.twitter.com/R8FsdyGafy — Belinda Bencic (@BelindaBencic) January 17, 2021