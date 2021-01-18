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網球／超美雙胞胎感情一定好？加國甜心布夏德姊：形同陌生人

聯合新聞網 / 整理
布夏德姊姊有著傲人身材，但卻坦承與妹妹像是陌生人。 擷圖自Beatrice Bouchard IG
布夏德姊姊有著傲人身材，但卻坦承與妹妹像是陌生人。 擷圖自Beatrice Bouchard IG

曾在2014年打進溫網決賽，並一度高居世界排名第五，有「加拿大甜心」之稱現年26歲的布夏德(Eugenie Bouchard)，雖之後成績就走下坡現今排名141，但亮麗的外型依舊受人喜愛，經常成為賽場上受到關注的人物。

前年媒體曝光一件事，就是布夏德還有一位雙胞胎姊姊(Beatrice Bouchard)，不打網球卻是一位模特兒，形容兩人是「超美雙胞胎」，也讓外界以為她們兩人感情一定很好；不過，據英國每日星報報導指出，姊姊談到跟妹妹的關係，「對我而言，跟她幾乎是陌生人。」

加拿大網球甜心布夏德(左)。 美聯社
加拿大網球甜心布夏德(左)。 美聯社

布夏德姊姊在接受採訪時大爆料，她比妹妹早了6分鐘出世，但在10歲成長階段時，父母因感情不睦離婚，布夏德姊姊說，「我們並非完美幸福的家庭，在父母離異後，妹妹長年跟著母親，而我跟著另外兩個弟妹與父親一起生活，所以我們一直是分開生活。」

布夏德姊姊說了一句，「這很有趣，就連我在雜貨店認識的人，都要比妹妹來得熟。」姊姊表示，16年過去了，這個家庭還是沒有修補起來，因此一直無法與妹妹更親密。

布夏德姊姊經常在IG曬清涼照，有約35萬人追縱，至於布夏德追縱人數高達210萬人，以PO網球及個人生活照為主，顯然兩個人是不同世界的人。

雙胞胎 模特兒 加拿大 英國

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