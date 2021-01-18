泰羽賽／揮別不甘心 戴資穎周二早上工

我國羽壇「世界球后」戴資穎昨天雖無緣亞洲公開賽第一站金盃，今天馬上整理好情緒，準備明天展開的第二站提拍上陣；小戴也是第二站率先登場的台將，台灣時間明天早上10點45分將碰地主蘇妮妲（Supanida Katethong）。

連續兩站的亞洲公開賽是世界羽球總會（BWF）因應新冠肺炎疫情增設，屬超級1000分大賽，總獎金100萬美元，中華羽球隊共有4組人馬前往曼谷參賽；參與兩站的選手才可獲得下周登場的2020年BWF超級系列賽總決賽參賽資格。

第一站中華隊就有亮眼表現，除「羽球王子」王子維止步第2輪，包括小戴、「一哥」周天成和男雙「麟洋配」王齊麟／李洋都闖關最後4強，「麟洋配」和小戴昨天更站上決賽舞台，不過「麟洋配」打下金盃後，小戴因身體不適影響身手，直落二不敵西班牙前球后馬琳（Carolina Marin）。

小戴昨天陸續分享心情，她表示受身體不舒服影響，無法盡力發揮，十分不甘心，但比賽已經結束，謝謝眾人關心，今天已經再打起精神，得知第二戰第一場賽程後還喊「明天賽程夠早的......」。

23歲的蘇妮妲世界排名46，明天將首度挑戰小戴。