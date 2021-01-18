快訊

暴走到最後一刻？川普逆轉「特赦班農」另組第三政黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰羽賽／揮別不甘心 戴資穎周二早上工

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

我國羽壇「世界球后」戴資穎昨天雖無緣亞洲公開賽第一站金盃，今天馬上整理好情緒，準備明天展開的第二站提拍上陣；小戴也是第二站率先登場的台將，台灣時間明天早上10點45分將碰地主蘇妮妲（Supanida Katethong）。

連續兩站的亞洲公開賽是世界羽球總會（BWF）因應新冠肺炎疫情增設，屬超級1000分大賽，總獎金100萬美元，中華羽球隊共有4組人馬前往曼谷參賽；參與兩站的選手才可獲得下周登場的2020年BWF超級系列賽總決賽參賽資格。

第一站中華隊就有亮眼表現，除「羽球王子」王子維止步第2輪，包括小戴、「一哥」周天成和男雙「麟洋配」王齊麟／李洋都闖關最後4強，「麟洋配」和小戴昨天更站上決賽舞台，不過「麟洋配」打下金盃後，小戴因身體不適影響身手，直落二不敵西班牙前球后馬琳（Carolina Marin）。

小戴昨天陸續分享心情，她表示受身體不舒服影響，無法盡力發揮，十分不甘心，但比賽已經結束，謝謝眾人關心，今天已經再打起精神，得知第二戰第一場賽程後還喊「明天賽程夠早的......」。

23歲的蘇妮妲世界排名46，明天將首度挑戰小戴。

羽球 戴資穎 中華隊

延伸閱讀

羽球／丟冠坦言「不甘心」 戴資穎重新振作：我沒事

泰羽賽／身體不舒服 戴資穎丟冠喊對不起

泰羽賽／戴資穎連勝中斷 不敵馬琳居銀

泰羽賽／泰國羽賽 小戴今爭冠

相關新聞

路跑／渣打馬拉松因疫情取消 主辦單位：未來賽道再會

國內新冠肺炎疫情快速升溫，渣打馬拉松主辦單位今天緊急宣布，中央流行疫情指揮中心已做出大型活動強力建議延辦或取消的指示，取...

泰羽賽／第2站光速闖關 戴資穎首戰拍下地主

連續兩站的亞洲公開賽今天展開第二站賽事，我國羽壇「世界球后」戴資穎率先登場，首度面對世界排名46的泰國地主蘇妮妲（Sup...

羽球／丟冠坦言「不甘心」 戴資穎重新振作：我沒事

世界球后戴資穎昨日在超級1000系列泰國羽球公開賽女單決賽不敵西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），從她賽後的貼文中透露懊悔，坦言自己身體不適，讓不少球迷十分心疼，不過她在自我平復過後打起精神，在限時動態告訴球迷，「別擔心，我沒事。」

澳網／傳2位選手確診 謝淑薇報平安首度戶外練球

根據先前路透社報導，3架飛往澳洲備戰大滿貫的包機當中，已有9位相關人士確診新冠病毒，將有多達72位球員必須於墨爾本完全隔離，慶幸的是，為國出征的4台將不在該班機上，而排名高居世界女雙第一的謝淑薇，也在

澳網／已9人確診！包機又4人證實染疫 專家呼籲停辦

澳洲網球公開賽又有4名人員感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），且其中1人為球員，而隨著篩檢持續進行，可能會有越...

倫敦奧運前副主席推測 東奧舉辦可能性低

曾任2012年倫敦奧運組織委員會副主席的米爾斯（Keith Mills）在媒體上表示，東京奧運與帕運要如期舉辦的「可能性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。