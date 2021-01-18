聽新聞
test
0:00 / 0:00
企排／盧秀燕也來！台中長力捍衛主場2連勝
首次回到台中主場出賽，台中長力男排隊不但獲得市長盧秀燕到場力挺，上周末兩日賽程還吸引超過3500名球迷進場，台中長力用最實際的2連勝回應，順利「捍衛主場」，這周將在台體大體育館挑戰延續勝場。
台中市府運動局表示，台中積極舉辦大型賽事盼使市民感受專業競技氛圍，地主隊台中長力首度返回主場比賽也打出佳績，16日取得主場首勝，昨日延續手感及火力，以3：1的局數擊敗雲林MIZUNO，收下2連勝
16日同步舉行「台中長力主題日」，與主場球迷互動，現場發送限量毛巾、簽名海報、球員卡，一大早就吸引熱情粉絲大排長龍等著與球員合照，傍晚的賽後簽名會熱度不減，直到晚間才落幕。
台中市運動局表示，企排聯賽台中站同時是台中長力返回主場賽，盧秀燕全程觀賽，感謝教練團用心指導、球員們的精采表現，以及中華民國排球協會、台中市體育總會排球委員會與台中基層排球隊、全能體育的鼎力協助，還有所有熱情粉絲們到場應援，才能，賽事圓滿舉行。
這周末企排聯賽仍有精采對決，歡迎踴躍前往免費觀賽，進場民眾皆需完成實聯制登錄；為便利球迷快速進場觀賽，請球迷事先上網填具個人資料表單（https://reurl.cc/WEdEgO），入場時出示系統回傳的電子郵件，現場另將備有紙本表單提供填寫，體溫量測超過37.5度或是強烈咳嗽者不得入場。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言