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企排／盧秀燕也來！台中長力捍衛主場2連勝

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
企排聯賽在台中吸3500人次觀。 台中市政府提供
企排聯賽在台中吸3500人次觀。 台中市政府提供

首次回到台中主場出賽，台中長力男排隊不但獲得市長盧秀燕到場力挺，上周末兩日賽程還吸引超過3500名球迷進場，台中長力用最實際的2連勝回應，順利「捍衛主場」，這周將在台體大體育館挑戰延續勝場。

台中市府運動局表示，台中積極舉辦大型賽事盼使市民感受專業競技氛圍，地主隊台中長力首度返回主場比賽也打出佳績，16日取得主場首勝，昨日延續手感及火力，以3：1的局數擊敗雲林MIZUNO，收下2連勝

16日同步舉行「台中長力主題日」，與主場球迷互動，現場發送限量毛巾、簽名海報、球員卡，一大早就吸引熱情粉絲大排長龍等著與球員合照，傍晚的賽後簽名會熱度不減，直到晚間才落幕。

台中市運動局表示，企排聯賽台中站同時是台中長力返回主場賽，盧秀燕全程觀賽，感謝教練團用心指導、球員們的精采表現，以及中華民國排球協會、台中市體育總會排球委員會與台中基層排球隊、全能體育的鼎力協助，還有所有熱情粉絲們到場應援，才能，賽事圓滿舉行。

這周末企排聯賽仍有精采對決，歡迎踴躍前往免費觀賽，進場民眾皆需完成實聯制登錄；為便利球迷快速進場觀賽，請球迷事先上網填具個人資料表單（https://reurl.cc/WEdEgO），入場時出示系統回傳的電子郵件，現場另將備有紙本表單提供填寫，體溫量測超過37.5度或是強烈咳嗽者不得入場。

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