澳網／球星沒特別待遇 官方：一視同仁

澳網包機共有3架出現乘客新冠肺炎檢測陽性，機上共72位選手因此必須遵守澳洲防疫規定，隔離的14天無法外出訓練，雖引發選手不滿，連塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）也為選手發聲，不過官方回應，所有選手一視同仁，明星選手也不會有特別待遇。

維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）強調，規定就是規定，「這裡沒特別的對待方式，因為病毒並不會特別對待你，所以我們也一樣。」他也提到，選手搭乘包機前都已知道防疫相關規定，選手明知規定卻想「討價還價」，並不合理。

事實上，澳洲已為澳網做出許多調整，澳洲政府為遏制新冠肺炎疫情，限制澳洲公民及永久居民的出境措施到3月17日，海外入境旅客也設有人數上限，入境旅客也必須在旅館隔離14天，期間無法外出，不像澳網包機選手，檢測結果若是陰性，做多可一天外出訓練5小時。

我國雙打好手詹皓晴今天已能外出訓練，她透過社群表示，大會安排嚴謹，外出訓練過程都不會接觸到其他選手，「流程安排超厲害！」

法國女將柯妮特（Alize Cornet）最初曾在社群平台稱澳洲隔離規則很「瘋」，後來除刪文還發道歉文，表示自己應該好好閉上嘴。

今年澳網比最初原定日期延後3周，2月8日點燃戰火。