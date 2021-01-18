澳網／選手隔離抱怨連連 澳洲：病毒不會給你特殊待遇

澳洲網球公開賽將於下月開打，抵達的包機有多人確診，導致數十人被強制隔離，球員怨聲載道。儘管如此，澳洲當局不願鬆綁規定，拒絕給予球員「特殊待遇」，讓他們外出訓練。

法新社報導，澳洲衛生當局拒絕放寬嚴格的隔離規定，球員只能對著窗戶、牆壁和翻過來的床鋪練習，希望為今年第一場大滿貫賽事做足準備。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，今年的澳網延至2月8日登場，主辦單位安排17架包機載運選手和團隊抵達墨爾本和南部城市阿得雷德（Adelaide），但其中3架包機再傳4人確診，為賽事投下重大變數。

澳洲疫情大致緩和，當局正致力避免社區傳播，這3架包機上的72名球員都被視為密切接觸者，必須待在飯店房間隔離14天，不得外出訓練，有些球員便在社群媒體抱怨當前處境。

世界排名第一的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）乘坐的班機無人確診，因此獲允在大會設立的「生物安全泡泡區」內進行訓練；據報他向主辦單位提出一連串要求，其中包括允許球員遷入有網球場的私人住宅。

維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）駁回相關要求，說當局不會進一步鬆綁嚴格的防疫規定。

他說：「這裡沒有特殊待遇。因為病毒不會給你特殊待遇，我們也一樣。」