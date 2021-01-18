快訊

獨／確診隔離逾月提審遭駁 隔天指揮中心放寬出院標準

直播／北部某醫院群聚事件累積4件！陳時中14：00說明疫情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運／防疫措施再緊縮 東奧開幕式傳限6000人參加

中央社 / 東京18日綜合外電報導
為了防疫，傳東京奧運開幕儀式規模將縮減。 法新社
為了防疫，傳東京奧運開幕儀式規模將縮減。 法新社

日本媒體報導，因應組委會採取預防措施、防止2019冠狀病毒疾病蔓延，國際奧會預計只開放6000名運動員參加東京夏季奧運開幕式，人數僅比原先預計的一半多一些。

讀賣新聞引述不具名消息來源做出報導，指國際奧林匹克委員會（IOC）計劃要縮減開幕儀式的規模，因為運動員在比賽前5天內才能入住可容納1萬8000人的選手村，且在比完賽後的2天內必須離開。

讀賣新聞報導，原先預期會有來自200個國家或地區的約1萬1000名運動員參加東京奧運開幕式。

近期在日本及其他地方的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例激增，讓人對東京奧運的前景產生新的疑慮。原定2020年舉行的東京奧運，已經因為疫情延後1年。任何賽事的取消、規模縮減，都將為IOC帶來沉重的財務負擔，因為其收入仰賴銷售奧運這類重大體育賽事的電視轉播權。

東京奧運

延伸閱讀

淡然準備東京奧運 組織委會長森喜朗無奈：網友都在說我壞話

日相菅義偉與比爾蓋茲通電話 強調東奧一定辦成

東京奧運若辦不成 北京冬奧也剉咧等

東京奧運應取消或再延一年？ 日本民眾80%贊成

相關新聞

羽球／丟冠坦言「不甘心」 戴資穎重新振作：我沒事

世界球后戴資穎昨日在超級1000系列泰國羽球公開賽女單決賽不敵西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），從她賽後的貼文中透露懊悔，坦言自己身體不適，讓不少球迷十分心疼，不過她在自我平復過後打起精神，在限時動態告訴球迷，「別擔心，我沒事。」

奧運／防疫措施再緊縮 東奧開幕式傳限6000人參加

日本媒體報導，因應組委會採取預防措施、防止2019冠狀病毒疾病蔓延，國際奧會預計只開放6000名運動員參加東京夏季奧運開...

奧運／東奧辦不辦 國際奧會副主席：遵從WHO指導

因疫情延期到今年夏天的東京奧運能否如期登場，國際奧會名譽委員日前建議，可尋求聯合國協助判斷；不過國際奧會副主席柯茲說，都...

美國花滑錦標賽／陳巍5連霸 69年來第一人

美國華裔花式滑冰好手陳巍（Nathan Chen）今天長曲4組四周跳都漂亮落地，順利在美國花式滑冰錦標賽男子組締造5連霸

澳網／已9人確診！包機又4人證實染疫 專家呼籲停辦

澳洲網球公開賽又有4名人員感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），且其中1人為球員，而隨著篩檢持續進行，可能會有越...

麟洋配曼谷登頂 台灣首組千分級男雙冠軍

國際羽球賽事重啟第一站，我國「世界球后」戴資穎和男雙「麟洋配」王齊麟／李洋就雙雙闖進決賽，今天過25歲生日的王齊麟更迎接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。