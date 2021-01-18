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奧運／防疫措施再緊縮 東奧開幕式傳限6000人參加
日本媒體報導，因應組委會採取預防措施、防止2019冠狀病毒疾病蔓延，國際奧會預計只開放6000名運動員參加東京夏季奧運開幕式，人數僅比原先預計的一半多一些。
讀賣新聞引述不具名消息來源做出報導，指國際奧林匹克委員會（IOC）計劃要縮減開幕儀式的規模，因為運動員在比賽前5天內才能入住可容納1萬8000人的選手村，且在比完賽後的2天內必須離開。
讀賣新聞報導，原先預期會有來自200個國家或地區的約1萬1000名運動員參加東京奧運開幕式。
近期在日本及其他地方的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例激增，讓人對東京奧運的前景產生新的疑慮。原定2020年舉行的東京奧運，已經因為疫情延後1年。任何賽事的取消、規模縮減，都將為IOC帶來沉重的財務負擔，因為其收入仰賴銷售奧運這類重大體育賽事的電視轉播權。
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