快訊

周玉蔻再爆案856身分 徐巧芯酸：中央記者會改至錄音室

美國花滑錦標賽／陳巍5連霸 69年來第一人

中央社 / 洛杉磯17日綜合外電報導
華裔好手陳巍（Nathan Chen）順利在美國花式滑冰錦標賽男子組締造5連霸。 路透
華裔好手陳巍（Nathan Chen）順利在美國花式滑冰錦標賽男子組締造5連霸。 路透

美國華裔花式滑冰好手陳巍（Nathan Chen）今天長曲4組四周跳都漂亮落地，順利在美國花式滑冰錦標賽男子組締造5連霸。

陳巍這次在美國內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）舉行的比賽中奪冠，是美國傳奇花滑名將巴頓（DickButton）1946年到1952年締造7連霸以來，第一位在此賽連5年奪金的選手。

陳巍告訴美國國家廣播公司（NBC）：「這真不可思議，我會好好珍惜這一刻。巴頓自締造7連霸後，一直是所有花滑運動員偶像，因此能有機會循著他的腳步，朝所有花滑選手持續挑戰的目標邁進，實在令人難以置信。」

2018年的平昌冬奧，陳巍是奪金大熱門之一，不料在短曲失誤連連，但在長曲有令人驚豔的表現，最終第5名作收。在那之後他一直繳出傲人成績。

陳巍今天以總分322.28分奪冠，遙遙領先排名第2的美國華裔選手周知方（Vincent Zhou）30.9分；排名第3則是美國選手布朗（Jason Brown）。

談到這場沒有粉絲觀賽的比賽，陳巍表示，他很期待能在預定3月於斯德哥爾摩進行世錦賽前更加精進。

陳巍也表示，他去年都沒有機會對上兩屆奧運金牌得主日本名將羽生結弦，讓他覺得「很奇怪」。兩人上次同場競技是在2019年12月。

華裔好手陳巍（Nathan Chen）順利在美國花式滑冰錦標賽男子組締造5連霸。 路透
華裔好手陳巍（Nathan Chen）順利在美國花式滑冰錦標賽男子組締造5連霸。 路透

花式滑冰 世錦賽

相關新聞

羽球／丟冠坦言「不甘心」 戴資穎重新振作：我沒事

世界球后戴資穎昨日在超級1000系列泰國羽球公開賽女單決賽不敵西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），從她賽後的貼文中透露懊悔，坦言自己身體不適，讓不少球迷十分心疼，不過她在自我平復過後打起精神，在限時動態告訴球迷，「別擔心，我沒事。」

美國花滑錦標賽／陳巍5連霸 69年來第一人

美國華裔花式滑冰好手陳巍（Nathan Chen）今天長曲4組四周跳都漂亮落地，順利在美國花式滑冰錦標賽男子組締造5連霸

澳網／已9人確診！包機又4人證實染疫 專家呼籲停辦

澳洲網球公開賽又有4名人員感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），且其中1人為球員，而隨著篩檢持續進行，可能會有越...

麟洋配曼谷登頂 台灣首組千分級男雙冠軍

國際羽球賽事重啟第一站，我國「世界球后」戴資穎和男雙「麟洋配」王齊麟／李洋就雙雙闖進決賽，今天過25歲生日的王齊麟更迎接...

澳網／最新！球員再爆第三架包機有人確診 隔離選手再擴增

據澳洲媒體最新報導，繼兩架包機傳出有人確診之後，根據世界排名208的法國選手穆勒(Alexandre Muller)在推特上發文，他收到大會訊息，又有一班從多哈飛往澳洲墨爾本，準備參加澳網的選手、教練

泰羽賽／身體不舒服 戴資穎丟冠喊對不起

去年3月全英公開賽打下冠軍，我國「世界球后」戴資穎在重啟國際賽第一站就打進亞洲公開賽女單決賽，但今天在身體不適下無法百分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。