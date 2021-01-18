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羽球／丟冠坦言「不甘心」 戴資穎重新振作：我沒事
世界球后戴資穎17日在超級1000系列泰國羽球公開賽女單決賽不敵西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），她賽後的貼文中透露懊悔，坦言自己身體不適，讓不少球迷十分心疼。不過她在自我平復過後打起精神，透過限時動態告訴球迷，「別擔心，我沒事。」
戴資穎身體的不適可從比賽畫面略知一二，賽中她不斷用手摸著上腹部，且多次被拍到面露痛苦的表情，輸球後她也馬上在社群網站寫下，「對不起，身體不太舒服，沒辦法好好發揮，盡力了。」
隨後她在IG限時動態中貼文，寫道「我難過自己沒辦法好好的發揮，我難過沒辦法自由的在場上跑動，我不甘心自己的比賽就這樣結束...那又如何？都結束了。」身體不適下出賽，令不少球迷心疼。
她在貼文中提到，身體不適是過敏所致，「找不到是什麼原因引起的過敏...導致我呼吸困難。」但她還是不放棄、盡力將比賽完成，並希望下次可以找到更好的解決方法，「擦乾眼淚，又會是新的開始，加油。」
戴資穎明（19）日起將參賽豐田泰國公開賽，首輪對手為世界排名46的泰國選手Supanida Katethong，雙方從未交手過。
心情平復後她po上一張自己的自拍照，並告訴大家「別擔心，我沒事。」希望粉絲可以放心。
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