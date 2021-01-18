快訊

抽檢逾百件！彩色口罩含致癌色料檢測結果出爐

太陽花攻占政院案 最高法院承認人民有抵抗權發回更審

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳網／已9人確診！包機又4人證實染疫 專家呼籲停辦

中央社 / 墨爾本18日綜合外電報導
確診病例越來越多，澳洲網球協會主席提列仍強調，澳網將如期開打。 法新社
確診病例越來越多，澳洲網球協會主席提列仍強調，澳網將如期開打。 法新社

澳洲網球公開賽又有4名人員感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），且其中1人為球員，而隨著篩檢持續進行，可能會有越來越多確診病例出現。

澳洲網球公開賽（Australian Open）2月8日到21日舉行，主辦單位為因應疫情，安排包機載運選手和團隊抵達墨爾本（Melbourne）和南部城市阿得雷德（Adelaide）。

路透社報導，據維多利亞州（Victoria）衛生當局統計數據，搭包機人員中，迄今已有9人確診。

針對最新確診病例，維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）告訴記者說：「4個新的病例都與網壇有關，且全數被安全護送至旅館隔離。」

如今3架澳網包機的乘客接受嚴格隔離，其中包括超過70名的球員，導致他們14天無法練球準備本年度首場的大滿貫賽事。

維多利亞州衛生首長沙頓（Brett Sutton）說：「我認為，目前為止篩檢呈陽性反應的人，可能是在上機前就感染了。」

「但接下來幾天出爐的篩檢結果，將讓我們了解，是不是有染疫的人在機上將病毒傳染給其他人。」

「這就是為什麼對這些網球選手及其隨行人員的規定都極其嚴格，如同對其他任何的國際旅客一樣。」

隨著感染人數增加，已有專家呼籲停辦今年的這項大滿貫賽事。

然而，澳洲網球協會（Tennis Australia）主席提列（Craig Tiley）昨天強調，澳網將如期開打。

提列告訴澳洲第9電視台（Channel Nine）：「我們一直知道疫情會帶來重大風險，世事難料。但澳網仍將按計畫舉行，我們將繼續盡全力確保處境不是非常好的球員能夠有算是可以接受的情況。」

澳網

延伸閱讀

澳網／最新！球員再爆第三架包機有人確診 隔離選手再擴增

澳網／有人確診了 錦織圭等47名選手完全隔離不准練球

澳網／包機兩人確診 傳錦織圭、雅薩蘭卡也同機

澳網／看一次少一次 盧彥勳透露「可能是最後一年了 」

相關新聞

羽球／丟冠坦言「不甘心」 戴資穎重新振作：我沒事

世界球后戴資穎昨日在超級1000系列泰國羽球公開賽女單決賽不敵西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），從她賽後的貼文中透露懊悔，坦言自己身體不適，讓不少球迷十分心疼，不過她在自我平復過後打起精神，在限時動態告訴球迷，「別擔心，我沒事。」

澳網／已9人確診！包機又4人證實染疫 專家呼籲停辦

澳洲網球公開賽又有4名人員感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），且其中1人為球員，而隨著篩檢持續進行，可能會有越...

麟洋配曼谷登頂 台灣首組千分級男雙冠軍

國際羽球賽事重啟第一站，我國「世界球后」戴資穎和男雙「麟洋配」王齊麟／李洋就雙雙闖進決賽，今天過25歲生日的王齊麟更迎接...

澳網／最新！球員再爆第三架包機有人確診 隔離選手再擴增

據澳洲媒體最新報導，繼兩架包機傳出有人確診之後，根據世界排名208的法國選手穆勒(Alexandre Muller)在推特上發文，他收到大會訊息，又有一班從多哈飛往澳洲墨爾本，準備參加澳網的選手、教練

泰羽賽／身體不舒服 戴資穎丟冠喊對不起

去年3月全英公開賽打下冠軍，我國「世界球后」戴資穎在重啟國際賽第一站就打進亞洲公開賽女單決賽，但今天在身體不適下無法百分...

泰羽賽／戴資穎連勝中斷 不敵馬琳居銀

前一度交手是新冠肺炎疫情停賽前的全英公開賽，我國「世界球后」戴資穎和西班牙前球后馬琳（Carolina Marin）在疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。