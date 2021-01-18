澳網／已9人確診！包機又4人證實染疫 專家呼籲停辦

澳洲網球公開賽又有4名人員感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），且其中1人為球員，而隨著篩檢持續進行，可能會有越來越多確診病例出現。

澳洲網球公開賽（Australian Open）2月8日到21日舉行，主辦單位為因應疫情，安排包機載運選手和團隊抵達墨爾本（Melbourne）和南部城市阿得雷德（Adelaide）。

路透社報導，據維多利亞州（Victoria）衛生當局統計數據，搭包機人員中，迄今已有9人確診。

針對最新確診病例，維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）告訴記者說：「4個新的病例都與網壇有關，且全數被安全護送至旅館隔離。」

如今3架澳網包機的乘客接受嚴格隔離，其中包括超過70名的球員，導致他們14天無法練球準備本年度首場的大滿貫賽事。

維多利亞州衛生首長沙頓（Brett Sutton）說：「我認為，目前為止篩檢呈陽性反應的人，可能是在上機前就感染了。」

「但接下來幾天出爐的篩檢結果，將讓我們了解，是不是有染疫的人在機上將病毒傳染給其他人。」

「這就是為什麼對這些網球選手及其隨行人員的規定都極其嚴格，如同對其他任何的國際旅客一樣。」

隨著感染人數增加，已有專家呼籲停辦今年的這項大滿貫賽事。

然而，澳洲網球協會（Tennis Australia）主席提列（Craig Tiley）昨天強調，澳網將如期開打。

提列告訴澳洲第9電視台（Channel Nine）：「我們一直知道疫情會帶來重大風險，世事難料。但澳網仍將按計畫舉行，我們將繼續盡全力確保處境不是非常好的球員能夠有算是可以接受的情況。」