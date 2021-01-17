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澳網／最新！球員再爆第三架包機有人確診 隔離選手再擴增

聯合新聞網 / 綜合報導
澳網傳出有第三架包機再傳有確診病例。 法新社
澳網傳出有第三架包機再傳有確診病例。 法新社

澳洲媒體最新報導，繼兩架包機傳出有人確診之後，根據世界排名208的法國選手穆勒(Alexandre Muller)在推特上發文，他收到大會訊息，又有一班從多哈飛往澳洲墨爾本，準備參加澳網的選手、教練包機傳出其中有人確診的消息，這是繼先前有兩架包機傳出有人確診之後(澳網／有人確診了 錦織圭等47名選手完全隔離不准練球)，估計要進行完全隔離的選手，將從47人還會增加。

這三架包機累計有5人確診，但並未有參賽選手傳出染疫的消息，不過，所有同班機者包括選手都要進行完全隔離，不得練球，這使得澳網能否打得成，情勢更加嚴峻。

法國 墨爾本

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