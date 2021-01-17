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泰羽賽／身體不舒服 戴資穎丟冠喊對不起
去年3月全英公開賽打下冠軍，我國「世界球后」戴資穎在重啟國際賽第一站就打進亞洲公開賽女單決賽，但今天在身體不適下無法百分百發揮，以9：21、16：21敗給西班牙前球后馬琳（Carolina Marin），她賽後和關心自己的球迷道歉，「對不起，各位。身體不太舒服，沒辦法好好發揮，盡力了。」
名列女單頭號種子的小戴，過去和馬琳已經15度對決，最近一次剛好是去年全英公開賽，小戴奪勝取得對戰2連勝優勢，生涯交手也以9勝6敗佔上風，但今天受身體狀況影響，第一局只拿9分，第二局雖偶有好球突破，最終仍讓馬琳掩面迎接金盃。
小戴第一局結束後，表情就有些不對勁，賽後簡單說明身體「不太舒服」，之後也在粉絲團和個人Instagram和球迷說明狀況，回應外界關心。
亞洲公開賽加上延期舉行的2020年BWF超級系列賽總決賽都在曼谷舉行，今天結束第一站賽程，第二站緊接著19日到24日登場，27日到31日就是年終總決賽，稍早打下男雙冠軍的我國好手李洋就說，第二目標是「健康完賽、安全第一」。
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