泰羽賽／身體不舒服 戴資穎丟冠喊對不起

去年3月全英公開賽打下冠軍，我國「世界球后」戴資穎在重啟國際賽第一站就打進亞洲公開賽女單決賽，但今天在身體不適下無法百分百發揮，以9：21、16：21敗給西班牙前球后馬琳（Carolina Marin），她賽後和關心自己的球迷道歉，「對不起，各位。身體不太舒服，沒辦法好好發揮，盡力了。」

名列女單頭號種子的小戴，過去和馬琳已經15度對決，最近一次剛好是去年全英公開賽，小戴奪勝取得對戰2連勝優勢，生涯交手也以9勝6敗佔上風，但今天受身體狀況影響，第一局只拿9分，第二局雖偶有好球突破，最終仍讓馬琳掩面迎接金盃。

小戴第一局結束後，表情就有些不對勁，賽後簡單說明身體「不太舒服」，之後也在粉絲團和個人Instagram和球迷說明狀況，回應外界關心。