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泰羽賽／戴資穎連勝中斷 不敵西班牙前球后居銀

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泰羽賽／戴資穎連勝中斷 不敵馬琳居銀

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

前一度交手是新冠肺炎疫情停賽前的全英公開賽，我國「世界球后」戴資穎和西班牙前球后馬琳（Carolina Marin）在疫情後重啟的國際賽亞洲公開賽再度碰頭，前後任球后在女單決賽上演生涯第16度對決，小戴沒能延續2連勝優勢，以9：21、16：21吞敗。

亞洲公開賽是BWF因應新冠肺炎疫情新設置的賽事，一連兩站都屬超級1000分等級，總獎金100萬美元，中華隊共有4組人馬出征，其中男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和小戴都闖進決賽，「麟洋配」在先登場的男雙決賽更力退馬來西亞「雙蔚」組合吳蔚昇／陳蔚強，成為第一組在超級1000系列賽登頂的男雙台將。

去年打下全英公開賽金盃的戴資穎，以頭號種子身分迎接決賽，但剛開賽失誤較多，雖曾將2：7落後追到6：8，但馬琳又連拿3分，第一次技術暫停時又取得5分領先；恢復比賽後馬琳攻勢仍凌厲，一路領先下以21：9先下一城。

第二局馬琳仍占上風，小戴掛網、出界送出不少分，第一次技術暫停時馬琳已取得11：7優勢；恢復比賽後，小戴偶有突破，甚至讓馬琳滑地撲球畫面，但差距仍沒能縮小，小戴追分時還出現發球失誤，讓馬琳取得20：16的冠軍點，最終就以21：16迎接冠軍。

亞洲公開賽加上延期舉行的2020年BWF超級系列賽總決賽都在曼谷舉行，今天結束第一站賽程，第二站緊接著19到24日登場，27到31日就是年終總決賽。

戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

戴資穎 中華隊 王齊麟

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