澳網／有人確診了 錦織圭等47名選手完全隔離不准練球

澳洲網球公開賽將於2月8日在墨爾本展開，大會安排包機接載球手等賽事人員到當地，但其中兩架包機發現有4人確診新冠肺炎，同班機47名參賽球員到達酒店必須完全隔離14天，不能離開酒店練習，這包括日本名將錦織圭，及前球后雅莎蘭卡(Victoria Azarenka)、柯波兒(Angelique Kerber)，與曾獲美網女單冠軍的加拿大安德里斯庫（Bianca Andreescu），雖大會仍堅持比賽將會如期舉行，但目前情勢相當嚴峻，賽前還是有變數。

這兩架包機分別由美國洛杉磯及阿布達比起飛，據傳受染疫的是3名球員的教練，另一人是賽事轉播職員，其中一人就是安德里斯庫教練，他遵照澳網方面指示，在阿布達比出發前72小時取得陰性檢測報告，但到澳洲檢則卻是陽性，他本人也不知為何確診。

根據大會防疫規定，所有澳洲籍以外球員及工作人員要有陰性檢測證明才可以入境，抵達後要在墨爾本指定酒店檢疫14天，但檢測陰性球員，可以每天依大會指定方式有5小時練球時間。

由於有人可練、有人不可練習的話，勢必會造成不公平的現象，因此要如何解決這件事，要考驗大會的智慧，否則很有可能引發球員抗議。

目前報導中並未傳出有台灣選手需要完全隔離。