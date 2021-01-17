泰羽賽／生日前夕奪冠 王齊麟感謝搭檔李洋送上生日禮物

台灣羽球男雙王齊麟與李洋今天在泰國羽球公開賽擊敗拜馬來西亞吳蔚升和陳蔚強奪冠，寫下台灣羽球男雙歷史。王齊麟表示明天就是他的生日，他感謝李洋送給他這個生日禮物。

總獎金100萬美元（約新台幣2758萬）的泰國羽球公開賽（YONEX Thailand Open）是世界羽球巡迴賽超級1000系列的頂級大賽，今天在泰國曼谷進行第6天也是最後一天賽事。

男雙世界排名第7的「麟洋配」今天迎戰世界排名14的馬來西亞組合吳蔚升和陳蔚強，這是麟洋配2019年合體以來第一次闖進超級1000等級的決賽，也是台灣首度有男雙組合闖入超級1000系列決賽，兩人今天的勝利為台灣羽球男雙寫下新歷史。

王齊麟在賽後接受大會訪問時表示，能夠贏得冠軍的感覺真的很好，他和李洋在第一和第二局原本領先，但雙蔚組合很快跟上節奏，他因此感到緊張且無法專注，但他真的很想贏。

王齊麟也表示，明天就是他的生日，他感謝李洋送給他這個生日禮物。

李洋則表示，第二局的時候他被釘住，每一球都只能被動地被對方殺球。

陳蔚強受訪時表示，麟洋配一開始節奏非常快，他和吳蔚升努力追上後，試著以高速進行比賽，雙方來回拍數不多，不過麟洋配節奏比較連貫。

麟洋配接著將參加19日到24日登場、總獎金同樣為100萬美元、同樣為世界羽球巡迴賽超級1000系列的另一場泰國羽球公開賽（TOYATA Thailand Open）。

這兩場泰國羽球公開賽的成績攸關27日到31日登場的世界羽聯巡迴賽總決賽的資格（HSBC BWF WorldTour Finals）。