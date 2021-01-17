泰羽賽／男雙麟洋配登頂 戴資穎接棒拚冠

我國男雙「麟洋配」王齊麟／李洋昨天演出逆轉勝，拿到亞洲公開賽決賽門票，今天在生涯第一度BWF超級1000系列賽決賽延續連勝，以21：16、21：23、21：19力退馬來西亞「雙蔚」組合吳蔚昇／陳蔚強，為台將開出紅盤。

亞洲公開賽是BWF因應新冠肺炎疫情新設置的賽事，一連兩站都屬超級1000分等級，總獎金100萬美元，中華隊共有4組人馬出征，其中男雙「麟洋配」、女單「世界球后」戴資穎和「一哥」周天成都殺進最後4強，昨天小天雖遭逆轉，今天仍有兩組台將決賽亮相。

率先登場的「麟洋配」歷時超過1小時終於登頂，小戴接續也將上場爭冠，她將遭遇西班牙前球后馬琳（Carolina Marin），約台灣時間下午5點上場。

世界排名第7的「麟洋配」昨天3局逆轉南韓對手催率圭／徐承宰，終結對戰連敗；今天碰世界排名14的「雙蔚」，「麟洋配」首局在7：6領先時連拿6分擴大優勢，順利以21：16先下一城。

第二局比數拉距，兩組人馬7度平手，不過「麟洋配」14：14後仍掌握局勢，領先雖一度被追到19：18，但先靠「雙蔚」發球失誤拿到冠軍點；第1個冠軍點機會，「麟洋配」回球掛網，第2個機會王齊麟回擊擦網，球飛出界外，錯失良機後反而讓「雙蔚」拿到2個局末點，並以23：21扳平局數。

決勝局第一分就是多拍來回，「麟洋配」雖先失分，但回敬3：0攻勢，之後雖兩度被追平，但再沒嘗過落後滋味，第一次技術暫停取得11：9優勢，恢復比賽後再以連續攻勢拉開領先，加上陳蔚強搶網失誤送分，「麟洋配」取得19：13優勢；之後「雙蔚」雖連拿4分縮小差距，但陳蔚強掛網球讓「麟洋配」再度拿到冠軍點，不過接續兩個機會「麟洋配」又沒把握，直到第5個機會，王齊麟才在前場殺球拿下最後一分，直接跪地迎接金盃。