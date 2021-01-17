冬季攻頂殺人峰 尼泊爾登山隊完成不可能任務

尼泊爾登山隊寫下歷史，在冬季攻頂全球第二高山脈成功！位於喀喇崑崙山脈的喬戈里峰（通常都被稱為K2山脈），雖然高度略低於聖母峰，但K2山峰因為地勢陡峭、雪崩頻繁、氣候詭譎多變，成為登山界口中難度最高的殺人峰。而日前一支由10名尼泊爾人組成的登山隊成功登頂，創下史上首例在冬季征服K2殺人峰的壯舉。

地勢與氣候惡劣

根據《BBC新聞網》報導，即便本週才有西班牙登山員在攀登期間失足而死，日前一支10人隊的尼泊爾登山隊仍完成「不可能的任務」，他們克服崎嶇的地勢與氣候，在冬季成功攻頂K2的喬戈里峰。

喬戈里峰的來頭不小，位於中國與巴基斯坦邊界的喀喇崑崙山脈，高度僅低於聖母峰200多公尺，是全球第二高的山，也屬於海拔8千米以上的14大山脈之一，得名K2山脈；它更因詭異的地形、氣候和頻繁的雪崩，被公認為是冬季最難爬的山，1953年美國著名登山客貝爾甚至以野蠻山來稱呼K2，意即一座「會用各種方式試圖殺死登山者的野蠻山脈」（又得名殺人峰）。

最危險的垂直瓶頸

K2整條山路都是佈滿裂縫的冰川，冰隙常被積雪覆蓋、隱藏著，一旦登山客踩空，下場就是失足，最危險的部分也被稱作「瓶頸」（Bottleneck），該路段幾乎垂直，更常出現雪崩，08年曾傳出過11名登山客死於瓶頸地帶的雪崩。《過往數據》顯示，K2難度與危險性艱鉅，在8千米山脈中，成功登頂次數是倒數第三低（全部都是非冬季），死亡率約3成，是第二高的死亡率。

而本次尼泊爾登山隊成功在冬季登頂後，團員之一普利亞表示，作為寫下人類登山歷史的一份子而感到驕傲，也讓尼泊爾人在登山界獲得更多矚目，事實上，近年來尼泊爾人一直協助外國人攀登喜馬拉雅山脈群峰，但卻沒有獲得應有的關注。

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