快訊

高雄英迪格酒店傳「遭法拍29億」！業者：房客不受影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冬季攻頂殺人峰 尼泊爾登山隊完成不可能任務

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
尼泊爾10人登山隊寫下艱難的歷史，在冬季攻頂有殺人峰惡名的K2成功。(photo from Wikimedia)
尼泊爾10人登山隊寫下艱難的歷史，在冬季攻頂有殺人峰惡名的K2成功。(photo from Wikimedia)

尼泊爾登山隊寫下歷史，在冬季攻頂全球第二高山脈成功！位於喀喇崑崙山脈的喬戈里峰（通常都被稱為K2山脈），雖然高度略低於聖母峰，但K2山峰因為地勢陡峭、雪崩頻繁、氣候詭譎多變，成為登山界口中難度最高的殺人峰。而日前一支由10名尼泊爾人組成的登山隊成功登頂，創下史上首例在冬季征服K2殺人峰的壯舉。

地勢與氣候惡劣

根據《BBC新聞網》報導，即便本週才有西班牙登山員在攀登期間失足而死，日前一支10人隊的尼泊爾登山隊仍完成「不可能的任務」，他們克服崎嶇的地勢與氣候，在冬季成功攻頂K2的喬戈里峰。

喬戈里峰的來頭不小，位於中國與巴基斯坦邊界的喀喇崑崙山脈，高度僅低於聖母峰200多公尺，是全球第二高的山，也屬於海拔8千米以上的14大山脈之一，得名K2山脈；它更因詭異的地形、氣候和頻繁的雪崩，被公認為是冬季最難爬的山，1953年美國著名登山客貝爾甚至以野蠻山來稱呼K2，意即一座「會用各種方式試圖殺死登山者的野蠻山脈」（又得名殺人峰）。

最危險的垂直瓶頸

K2整條山路都是佈滿裂縫的冰川，冰隙常被積雪覆蓋、隱藏著，一旦登山客踩空，下場就是失足，最危險的部分也被稱作「瓶頸」（Bottleneck），該路段幾乎垂直，更常出現雪崩，08年曾傳出過11名登山客死於瓶頸地帶的雪崩。《過往數據》顯示，K2難度與危險性艱鉅，在8千米山脈中，成功登頂次數是倒數第三低（全部都是非冬季），死亡率約3成，是第二高的死亡率。

而本次尼泊爾登山隊成功在冬季登頂後，團員之一普利亞表示，作為寫下人類登山歷史的一份子而感到驕傲，也讓尼泊爾人在登山界獲得更多矚目，事實上，近年來尼泊爾人一直協助外國人攀登喜馬拉雅山脈群峰，但卻沒有獲得應有的關注。

【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

關子嶺大凍山登山客傳憾事 男突失去意識送醫不治

三聯 業績連三年攻頂

影／百公斤男攀登白姑大山扭傷腳 搜救員苦背他下山

尼泊爾解散國會後 中共外聯部官員密訪當地

相關新聞

泰羽賽／男雙麟洋配登頂 戴資穎接棒拚冠

我國男雙「麟洋配」王齊麟／李洋昨天演出逆轉勝，拿到亞洲公開賽決賽門票，今天在生涯第一度BWF超級1000系列賽決賽延續連...

冬季攻頂殺人峰 尼泊爾登山隊完成不可能任務

尼泊爾登山隊寫下歷史，在冬季攻頂全球第二高山脈成功！位於喀喇崑崙山脈的喬戈里峰（通常都被稱為K2山脈），雖然高度略低於聖母峰，但K2山峰因為地勢陡峭、雪崩頻繁、氣候詭譎多變，成為登山界口中難度最高的殺

NFL專欄／談退休太早 聖徒四分衛老將布里斯還能打

最近聽到聖徒隊四分衛布里斯（Drew Brees）仍未決定下個球季是否繼續征戰，甚至有意退休的傳聞；就算並非聖徒隊鐵粉...

NFL／布雷迪與布里斯傳奇對決 註定將是名留青史季後賽

不看不知道，看過忘不掉。 坦帕灣海盜隊將於1月17日晚間，在路易斯安那州紐奧良對戰聖徒隊；這是一場注定名垂青史的季後賽，海盜隊的四分衛布雷迪（Tom Brady），現年43歲，14次入選NFL全明星，是永遠的12號（TB12），6次捧回超級盃；紐奧良聖徒隊的四分衛布里斯（Drew Brees），背號9號，1月15日才歡慶42歲生日，13次入選NFL全明星，1次奪得年度總冠軍。

中職／蔡其昌19日接任會長 賴清德率領超大觀禮團

中華職棒聯盟將在19日辦理會員大會及會長交接典禮，今天正式公布時間，下午4時於萬豪酒店舉行，吳志揚將卸下會長職務，由立法...

東奧／日本疫情嚴峻 恐被迫取消

日本境內新冠肺炎疫情嚴峻，衝擊已延後一年的東京奧運，東奧有可能成為二次大戰後第一個被迫取消的奧運會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。