中職／蔡其昌19日接任會長 賴清德率領超大觀禮團

中華職棒聯盟將在19日辦理會員大會及會長交接典禮，今天正式公布時間，下午4時於萬豪酒店舉行，吳志揚將卸下會長職務，由立法院副院長蔡其昌接棒，以副總統賴清德、立法院長游錫堃為首的觀禮團，據目前公布人數已破50人。

蔡其昌以立法院副院長身分接下中職會長一職，是中職歷年現任會長位階最高的一人，參與貴賓也非同小可，清單列出來十分豪華。

副總統賴清德、總統府副秘書長李俊俋、立法院長游錫堃為首，包括行政院副院長沈榮津、財政部長蘇建榮、經濟部長王美花、教育部長潘文忠、法務部長蔡清祥、農委會主委陳吉仲、體育署長張少熙、刑事警察局長黃嘉祿等人都將到場見證。

立法院秘書長林志嘉與黃國書、郭國文、邱議瑩、陳柏惟、莊競程、李德維、謝衣鳳、林宜瑾、洪孟楷、賴品妤、邱臣遠、邱顯智等各黨委員也都將出席。

另外包括產業相關人士，如中華電信董事長謝繼茂、台中銀王貴鋒董事長等人，體育界人士包括中華棒協理事長辜仲諒、中華奧會主席林鴻道、P. LEAGUE+執行長陳建州、台新夢想家董事長張承中等，一共27人都將到場。

要成為中職新任會長，蔡其昌需先在會員大會中經由團體會員介紹，獲得個人會員身分，經選舉成為理事，再被選為常務理事，並被選為新任會長，會長任期為三年，連任以一次為限。