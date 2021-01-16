企排／市長盧秀燕現身力挺 台中長力獲主場首勝

企業16年甲級男女排球聯賽，今天起連續兩個周末在台體大登場，台中市長盧秀燕特別到場全程觀賽，為地主球隊台中長力加油，最終台中長力以25：18、25：20、25：15直落三擊退桃園台灣產險取得主場首場優勝。

盧秀燕今天在台中市政府運動局長李昱叡陪同下前往球場為球員加油打氣，台中市體育總會榮譽主委林竹旺特別贈送盧秀燕台中長力隊外套，她立刻穿上並回贈所有參賽球隊台中在地特產麻花捲，慰勞球員對於體育的投入與熱忱。

盧秀燕於賽事開始前坐上電視轉播台接受訪問，她透露，她跟排球有很深淵源，她的公公生前對於推廣排球不遺餘力，包括中華排球協會秘書長章金榮、總幹事卓枝全都是她的叔叔伯伯輩，是台灣早期推廣排球的前輩，期待他們繼續支持市府與合作，讓排球運動更被重視。

盧秀燕隨後接受媒體訪問時也說，今年企業聯賽有7站，台中是其中一站，她代表市府、市民盡地主之誼，竭誠歡迎企業聯賽來到台中，今天看見這麼多球迷到場為台中長力加油，讓她十分感動，也感受到排球運動逐漸受到重視，多年灌溉終於開花結果；她強調，各項運動推廣都需要持之以恆，不管預算或是人力，市府都會全力支持成為後盾。

台中長力今天也不負眾望，以25：18、25：20、25：15直落三擊退桃園台產，勇奪首勝，盧秀燕賽後也到一旁感謝所有球員的用心付出，帶給全國觀眾一場精采的排球賽事，鼓勵台中長力繼續加油、勇奪佳績。

台中市政府運動局表示，台中長力男子排球隊成員多來自全國高中排球甲級聯賽常勝軍豐原高商排球體系選手，歷年參加企業甲級排球聯賽屢獲佳績，為力挺台中市優秀排球隊，運動局支持該隊組訓及參賽企業甲級排球聯賽，盼協助續奪佳績。

此外，運動局也持續與台中市體育總會排球委員會合作，支持辦理賽事及組訓計畫等，重點團隊也逐步透過運動科學檢測與訓練，強化運動員體能發展，培養優秀隊伍；108年全國運動會室內排球賽台中獲得男子組第二、女子組第三，豐原高商男排累計在高中排球甲級聯賽創下七連霸佳績，東山高中女排也曾拿下三連霸。