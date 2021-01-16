泰羽賽／周天成先盛後衰 遭香港一哥逆轉無緣決賽

我國羽球一哥周天成今天與香港一哥伍家朗在泰國公開賽男單四強賽進行生涯第17次交手，周天成在首局雖然以21：17先下一城，不過後兩局卻都在領先的情況下遭到伍家朗逆轉，以18：21、15：21吞下敗仗，無緣決賽。

周天成與伍家朗生涯前16度交手取得10勝6敗優勢，不過近期兩次對戰都由伍家朗拿下勝利，包括去年1月的馬來西亞名人賽，周天成就在第二輪遭到伍家朗擊敗。

不過今天周天成在首局就展開猛烈攻勢，開賽後迅速取得15：3的大幅領先，僅管伍家朗急起直追到17：20，但周天成仍是穩住陣腳以21：17拿下首局。

第二局前段兩人則是一路拉鋸，在7：7平手後周天成一度打出6：0攻勢，不過伍家朗重演第一局的反撲秀，一路追到18：18平手後，這次則是以21：18將戰局扳平。

第三局周天成雖然在該局前段取得領先，不過伍家朗在9：9後逆轉戰局，將領先優勢一路擴大，最終也以21：15逆轉勝出，周天成則是無緣決賽。