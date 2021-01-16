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泰羽賽／化解5個局點大逆轉 戴資穎明與馬琳爭冠

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
世界球后戴資穎晚間也在女單四強賽面對年僅23歲的丹麥布里菲特（Mia Blichfeldt），在第二局一路落後的情況下上演大逆轉，以21：8、23：21逆轉勝出。 中央社／國羽球協會提供
世界球后戴資穎晚間也在女單四強賽面對年僅23歲的丹麥布里菲特（Mia Blichfeldt），在第二局一路落後的情況下上演大逆轉，以21：8、23：21逆轉勝出。 中央社／國羽球協會提供

總獎金100萬美元的泰國羽球公開賽，我國在男雙「麟洋配」王齊麟／李洋率先取得決賽門票後，世界球后戴資穎晚間也在女單四強賽面對年僅23歲的丹麥布里菲特（Mia Blichfeldt），在第二局一路落後的情況下上演大逆轉，以21：8、23：21逆轉勝出，明天將與西班牙前球后馬琳（Carolina Marin）爭冠。

這次超級1000系列賽泰國公開賽我國共有4組人馬參賽，除了王子維在男單16強止步外，另外3組人馬都闖進到今天的四強賽，其中男雙王齊麟／李洋在面對南韓組合南韓組合催率圭／徐承宰的比賽中，在先丟首局的情況下，最終以15：21、21：14、21：14逆轉勝出，拿下兩人合拍後的首張超級1000系列賽決賽門票，並將在明天與馬來西亞組合吳蔚昇／陳蔚強爭冠。

至於本屆賽事一局未失的戴資穎，今天四強賽則是對上世界排名第18名的布里菲特，雙方生涯僅有1次交手紀錄是在2016年的法國公開賽，當時戴資穎在苦戰3局後才辛苦勝出。

不過雙方今天再度碰頭，戴資穎從開賽就掌控比賽節奏，頻頻吊球讓布里菲特救球不及，首局僅花12分鐘就以21：8拿下。

第二局戴資穎一度取得5：1領先，但接下來卻因為失誤過多被打出10：2的攻勢逆轉，不過戴資穎在局末接連化解了布里菲特的5個局點，將比分追到21：21平手，最終還反倒以23：21逆轉勝出，收下決賽門票。

戴資穎在今天取勝後，明天將與前西班牙球后馬琳爭冠，兩人過去曾15度交手，戴資穎取得9勝6敗對戰優勢，兩人去年就曾在全英公開賽四強賽碰頭，當時戴資穎在先丟首局的情況下逆轉勝出。

戴資穎 王齊麟 羽球

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