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澳網／包機兩人確診 傳錦織圭、雅薩蘭卡也同機

中央社 / 墨爾本16日綜合外電報導
澳網一架包機有確診者，傳日本名將錦織圭（圖）、雅薩蘭卡等球員也同機。 美聯社
澳網一架包機有確診者，傳日本名將錦織圭（圖）、雅薩蘭卡等球員也同機。 美聯社

澳洲官員今天表示，一架將網球選手與隨行人員載到墨爾本參加澳洲公開賽的包機上有兩人確診染疫。有媒體報導，白俄羅斯好手雅薩蘭卡與日本名將錦織圭等人也在機上。

法新社報導，其中一名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診者是機組人員，另一人是參與澳網人員但非選手。

機上66名乘客現在必須待在飯店房間，完成14天的強制隔離。這代表機上選手為今年首場大滿貫賽備戰時，每天不得出外練習與訓練5個小時。

根據當地媒體，前澳網冠軍雅薩蘭卡（Victoria　Azarenka）、美國好手史蒂芬斯（Sloane Stephens）與錦織圭都在那架從洛杉磯起飛的包機上。

維多利亞州COVID-19隔離檢疫單位發言人說：「確診的機組人員與乘客都在接受疫調，將依據陽性病例的正常程序轉送到檢疫飯店。」

「機上其餘66名乘客被匡列為密切接觸者。任何選手與支援人員都不得解除隔離參與訓練。」

全球頂尖網球選手14日起陸續抵達澳洲，將參加延至2月8日舉行的澳網。

大多數的球員是飛到墨爾本，但一些重量級選手，包括塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）與美國女網好手小威廉絲（Serena Williams）是飛到阿得雷德（Adelaide）。

所有選手都必須強制隔離14天，但獲准在大會設立的嚴格「生物安全泡泡區」內，每天外出訓練5個小時。

美國選手衫格林（Tennys Sandgren）在推特說，儘管驗出陽性他仍可登機，此消息一出引發眾人議論。墨爾本「前鋒太陽報」（Herald Sun）報導，這架澳網包機與衫格林搭乘的是同一架。

澳網 小威廉絲 格林

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