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足球／英國傳奇前鋒魯尼高掛球鞋 接任英冠德比郡主帥

中央社 / 倫敦15日綜合外電報導
前英超曼聯與英格蘭隊球星魯尼今天高掛球鞋，未來將專注於在英冠德比郡（Derby）隊的執教工作。 路透社
前英超曼聯與英格蘭隊球星魯尼今天高掛球鞋，未來將專注於在英冠德比郡（Derby）隊的執教工作。 路透社

前英超曼聯與英格蘭隊球星魯尼（Wayne Rooney）今天高掛球鞋，結束燦爛球員生涯後將專注於在英冠（Championship）德比郡（Derby）隊的執教工作。

魯尼2020年1月加盟德比郡隊，去年11月接替科庫（Phillip Cocu）擔任臨時總教練。

法新社報導，德比郡隊證實現年35歲的魯尼已同意與球隊簽下一紙到2023的合約，並表示魯尼「選擇結束燦爛的球員生涯，以便全心執教」，於是正式接下主帥一職。

魯尼代掌兵符9場比賽期間，戰績3勝4和2負。

德比郡隊執行長皮爾斯（Stephen Pearce）說：「我們很高興證實魯尼將成為球隊新帥；我們近期在他執教下戰績好轉，有一些很不錯的表現。」

結束在美國職業足球大聯盟MLS華盛頓聯隊（DCUnited）一段不如意的時光後，魯尼表示剛轉抵德比郡，便對球隊潛力感到驚艷。

魯尼說：「能有機會繼克拉夫（Brian Clough）、史密斯（Jim Smith）、藍帕德（Frank Lampard）與科庫等人後接掌德比郡兵符，令人感到無比榮幸。」

球員生涯期間魯尼擔任過曼聯與英格蘭隊長，是曼聯與英格蘭隊史的進球紀錄保持人，英超進球208顆也是聯盟史上第2多，僅次於希勒（Alan Shearer）。

英格蘭隊的官方推特也很快確認魯尼告別球員生涯的消息，推文道「一位三獅軍團的傳奇。恭喜他締造璀璨的球員生涯，@韋恩魯尼！祝你執教生涯一切順利」。

魯尼 曼聯

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