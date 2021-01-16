澳網／眾球星陸續抵澳洲開始隔離 謝淑薇重回女雙第一種子

大滿貫賽事將從澳網揭開序幕，在2月8日正式點燃戰火，由於抵達當地需要進行14天的隔離，各家球星也紛紛在近日搭乘澳網指定專機抵達墨爾本。

男單方面，我國好手盧彥勳因疫情影響而隻身前往澳洲，也曾在臉書透露可能將是最後一年參加職業賽事；而名聞球界的「四大天王」當中，39歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）因傷宣布退賽，也是生涯第一次缺席澳網；去年美網冠軍汀恩（Dominic Thiem）及三屆大滿貫冠軍瓦林卡（Stan Wawrinka），也都陸續抵達澳洲。

台灣女將則有謝淑薇、詹詠然及詹皓晴出征澳網，謝淑薇將維持單、雙打皆參賽的模式，與回歸賽事的捷克老搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）被列為女雙第一種子；去年放棄參賽美、法網的澳洲世界球后芭蒂（Ashleigh Barty）則是在家鄉以逸待勞；澳網衛冕冠軍珂寧（Sofia Kenin）、大坂直美及生涯23座大滿貫金盃的小威廉絲（Serena Williams)也在近日抵澳。