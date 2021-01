澳網／眾球星陸續抵澳洲開始隔離 謝淑薇重回女雙第一種子

大滿貫賽事將從澳網揭開序幕,在2月8日正式點燃戰火,由於抵達當地需要進行14天的隔離,各家球星也紛紛在近日搭乘澳網指定專機抵達墨爾本。

男單方面,我國好手盧彥勳因疫情影響而隻身前往澳洲,也曾在臉書透露可能將是最後一年參加職業賽事;而名聞球界的「四大天王」當中,39歲的「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)因傷宣布退賽,也是生涯第一次缺席澳網;去年美網冠軍汀恩(Dominic Thiem)及三屆大滿貫冠軍瓦林卡(Stan Wawrinka),也都陸續抵達澳洲。

台灣女將則有謝淑薇、詹詠然及詹皓晴出征澳網,謝淑薇將維持單、雙打皆參賽的模式,與回歸賽事的捷克老搭檔史翠可娃(Barbora Strycova)被列為女雙第一種子;去年放棄參賽美、法網的澳洲世界球后芭蒂(Ashleigh Barty)則是在家鄉以逸待勞;澳網衛冕冠軍珂寧(Sofia Kenin)、大坂直美及生涯23座大滿貫金盃的小威廉絲(Serena Williams)也在近日抵澳。

納達爾抵達墨爾本。 美聯社

