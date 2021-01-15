體育署副署長王水文退休 洪志昌榮升協助競技拚東奧

教育部體育署副署長王水文屆齡退休，將並由競技運動組組長洪志昌榮升副署長一職，體育署晚間證實派令已在下午發佈到體育署各單位，對於國內競技運動事務相當熟悉的洪志昌，上任後也將繼續協助東京奧運備戰工作。

曾在首任體育署署長何卓飛屆齡退休，以及第二任署長林德福請辭後，兩次在新舊署長交接期間短暫代理體育署署長工作的王水文，任期內已經協助過四任體育署署長，包括去年7月借調期滿的高俊雄，以及現任署長張少熙，更曾擔任過2018年亞運以及2020年東京奧運的人才培訓輔導小組召集人，對於國內體育貢獻良多。

在王水文屆齡退休後，副署長職位將由現任體育署競技運動組組長洪志昌榮升接任，已在競技運動組任職多年的洪志昌，對於國內各項競技運動業務相當熟悉，在各大國際綜合性運動會中都扮演不可缺少的要角，在接任體育署副署長一職後，洪志昌也將繼續憑藉著在競技運動上的專業性，協助我國東奧培訓隊繼續備戰，力拚佳績。