鄭錦洲台灣體育總會理事長8年交棒汪輝 萬人健走創商機

台灣體育總會第三屆第一次會員代表大會今晚在基隆長榮桂冠酒店5樓召開會員代表大會，擔任體育總會理事長8年的鄭錦洲卸任，新的體育總會理事長將由屏東體育會前理事長汪輝接棒。每年舉辦萬人大健走活動，來自各縣市民眾到場參與，帶給當地縣市住宿餐旅龐大商機，形成新的體育運動商機。

苗栗縣立委徐志榮、南投縣立委許淑華、花蓮市長魏嘉賢、教育部體育署組長呂宗仁、基隆市議會副議長林沛祥、基隆市教育處長林祝里、救國團處長簡鴻檳與台澎金馬各縣市體育會重要幹部到場，氣氛熱絡。

鄭錦洲擔任台灣體育總會理事長8年任內舉辦大大小小體育活動，每年舉辦萬人大健走活動，來自各縣市民眾到場參與，帶給當地縣市住宿餐旅龐大商機，形成新的體育運動商機；以台灣體育總會在基隆舉辦萬人健走活動，當天旅館都一房難求，再加上每個選手採購的伴手禮，每年帶動至少2000萬元產值，也讓辦運動活動帶動地方商機。

鄭錦洲說，感謝各縣市體育界的好友支持，讓他能在理事長任內平順完成各項活動舉辦，更重要把愛好運動的民眾變成好朋友，這是他最大的收獲，也請過去愛護他的好朋友，把對他的支持繼續支持接任的理事長汪輝。

徐志榮致詞時表示，愛運動花在看醫生的錢就會變少，健保費就不用花那麼多在醫療支出，他回到立法院要找衛生福利部來開會，請衛福部多撥100、200億元給體育署，讓國人可以投入運動做預防醫療。