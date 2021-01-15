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泰羽賽／連兩戰打不到30分鐘 戴資穎速勝李文珊晉四強

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泰羽賽／連兩戰打不到30分鐘 戴資穎速勝李文珊晉四強

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
戴資穎。 美聯社(資料照)
戴資穎。 美聯社(資料照)

我國世界球后戴資穎今天在超級1000系列賽泰國公開賽女單8強賽碰上加拿大華裔女將李文珊，僅花28分鐘就以21：11、21：13搶下四強門票，連續兩戰都打不到30分鐘就擊敗對手，狀態正值顛峰。

女單世界排名第1名的戴資穎，這次泰國公開賽是她繼去年3月的全英公開賽奪冠後的首場國際賽事，在首輪擊退地主小將本雅帕（Benyapa Aimsaard）後，昨天的第二輪則是僅花29分鐘就輕取南韓選手金佳恩，保持4局全勝的表現。

今天的8強賽面對加拿大女將李文珊，也是戴資穎生涯第10度與她交手，雙方前一次碰頭已經是前年的丹麥公開賽，當時戴資穎以直落二拿下對戰第7勝，而李文珊前一次擊敗戴資穎則是在2019年的日本公開賽。

而戴資穎在今天首局也展現絕佳狀態，在9：9後拉出一波7：0的攻勢，並以21：11率先收下首局，第二局李文珊雖然一度取得8：4領先，但戴資穎重新調整節奏度過亂流，拉出一波8：0的攻勢，且就未曾再落後過，在比賽第28分鐘以21：13收下四強門票。

戴資穎四強賽的對手將是地主名將布莎南（Busanan Ongbamrungphan）與丹麥布里菲特（Mia Blichfeldt）之戰的勝者，

戴資穎

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