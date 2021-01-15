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泰羽賽／首局拉鋸戰險勝 麟洋配42分鐘取四強門票
世界男雙排名第7名的我國好手「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在泰國公開賽男雙八強賽遭遇馬來西亞組合張御宇／王耀新，儘管首局一度拉鋸，但最終麟洋配仍是以23：21、21：15直落二勝出，晉級四強賽。
目前在奧運積分安全名單內的麟洋配，這次泰國公開賽已是他們繼去年3月的全英公開賽後的首場國際賽，而在那次的比賽中，他們就曾在16強賽遭遇張御宇／王耀新，並以21：19、21：16直落二勝出，拿下兩組人馬首次對戰的勝利。
而今天雙方再度交手展開一場激烈的拉鋸戰，在首局賽事中雙方最多差距僅有2分，在12：12後，雙方的分差更是一路都保持在1分，直到21：21後，王齊麟／李洋才靠著連下2分以23：21先拿下首局。
不過第二局賽況則是一面倒向取得領先的麟洋配，在整局都未落後的情況下，王齊麟／李洋在局中就將雙方差距拉大到4分以上，並且在比賽第42分鐘就以21：15收下四強門票，接下來可能碰上第二種子的印尼組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬或是第七種子的南韓組合催率圭／徐承宰。
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