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PGA／索尼公開賽首輪 潘政琮飆65桿並列第10
台灣旅美高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）的索尼公開賽首輪，全場打下6鳥、1柏忌，以低於標準5桿的65桿並列第10。
2021索尼公開賽在夏威夷檀香山的維埃勒鄉村俱樂部（Waialae Country Club）舉行，今年共有144名球員參加，比賽將一連進行4天，首輪包括美國選手馬納提（Peter Malnati）、柯克拉克（Jason Kokrak）與智利選手尼曼（Joaquin Niemann），同以低於標準8桿的62桿並列排頭。
去年底潘政琮短暫回台充電，甚至利用與老婆結婚紀念日當天舉辦慈善高球賽，並募得百萬善款用來做公益，他希望透過自己的力量替這個社會帶來更多的正能量。
結束短暫回台行程後返美，索尼公開賽是潘政琮2021年的第一場比賽，他也有個好的開始，首輪從第1洞出發的他，第3洞他兩桿就順利攻上果嶺，也成功把握4呎鳥推，小鳥順利開張。
潘政琮雖在第6洞苦吞柏忌，也把剛賺進的小鳥吐了回去，所幸他表現不受影響，甚至在後9洞表現如倒吃甘蔗猛抓5鳥。
比賽接近尾聲，潘政琮也跟著火力全開，他在第14洞推進一記近11呎的鳥推後信心飆漲，接下來的最後4洞他又再添3鳥，且用再見鳥推替首輪劃下完美句點。
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