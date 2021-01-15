羽球／戴資穎秀招牌假動作 讓對手兩度定格在原地

1000分等級的泰國公開賽，在女單16強比賽中，戴資穎迎戰南韓選手金佳恩，僅花了29分鐘便以21比16、21比10直落二闖進8強，此役戴資穎發揮出色，以多次假動作在網前放小球，讓金佳恩兩度呆站原地。

第一盤戴資穎以4比3領先，金佳恩在一輪猛攻後試圖放小球，遭戴資穎識破並以柔軟手腕回放，讓金佳恩反應不及，只能望球興嘆。

首盤戴資穎順利以21比16搶下聽牌優勢，在第二盤中金佳恩以6比1領先時，戴資穎突起高球再次騙到金佳恩，雖然金佳恩及時回擋但重心已經偏離，戴資穎故技重施放小球，讓金佳恩再次定格在網前。

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取得8強門票後，戴資穎對手將會是加拿大籍的李文珊，兩人對戰以7勝2負占優，最近一場對戰是在2019年的丹麥公開賽，當時戴資穎以兩個21比17擊敗李文珊。