羽球／戴資穎秀招牌假動作 讓對手兩度定格在原地

1000分等級的泰國公開賽,在女單16強比賽中,戴資穎迎戰南韓選手金佳恩,僅花了29分鐘便以21比16、21比10直落二闖進8強,此役戴資穎發揮出色,以多次假動作在網前放小球,讓金佳恩兩度呆站原地。

第一盤戴資穎以4比3領先,金佳恩在一輪猛攻後試圖放小球,遭戴資穎識破並以柔軟手腕回放,讓金佳恩反應不及,只能望球興嘆。

首盤戴資穎順利以21比16搶下聽牌優勢,在第二盤中金佳恩以6比1領先時,戴資穎突起高球再次騙到金佳恩,雖然金佳恩及時回擋但重心已經偏離,戴資穎故技重施放小球,讓金佳恩再次定格在網前。

deception comes almost as naturally as breathing to tai tzu ying huh pic.twitter.com/HkhZr8pmxJ