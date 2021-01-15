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泰羽賽／周天成直落二勝李梓嘉 四強將戰香港一哥

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
周天成直落二擊敗世界排名第10名的馬來西亞好手李梓嘉，取得四強門票。 （泰國羽球協會提供）中央社
周天成直落二擊敗世界排名第10名的馬來西亞好手李梓嘉，取得四強門票。 （泰國羽球協會提供）中央社

總獎金100萬美元的BWF超級1000泰國公開賽，我國羽球一哥周天成今天在男單八強賽對上世界排名第10名的馬來西亞好手李梓嘉，儘管在兩局開局都一度落後，但周天成最終仍是以21：17、21：15取得四強門票。

在我國另一名好手王子維於昨天的16強賽止步後，周天成也成為這次男單賽事我國最後希望，他在昨天面對印尼選手雷斯塔維托以21：16、21：19直落二勝出，今天八強賽則是碰上22歲的馬來西亞好手李梓嘉。

周天成生涯與李梓嘉前五度交手取得3勝2敗的對戰優勢，雙方前一次交手就是在2019年的泰國公開賽，當時周天成以21：14、22：20直落二勝出，收下對戰二連勝。

今天雙方再度碰頭周天成打得依舊不輕鬆，在首局賽事中周天成一度落入10：15的落後，不過接下來他穩住陣腳，在15：17落後時連下6分，反倒以21：17逆轉拿下首局。

第二局雙方又展開激烈的拉鋸戰，不過率先拿下首局的周天成也掌握住比賽節奏，頻頻吊球讓李梓嘉在場上疲於奔命，一度取得9：6領先，在該局最多取得15：9領先的情況下，周天成也以21：15直落二勝出，挺進到明天的四強賽。

周天成四強賽的對手將是昨天擊敗王子維的香港選手、世界排名第8名的伍家朗，他在今天的八強賽中碰上另一名香港選手李卓耀，以21：17、21：12勝出，周天成生涯與伍家朗16度碰頭取得10勝6敗對戰優勢，不過近期卻是苦吞對戰2連敗。

周天成 王子維 羽球

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