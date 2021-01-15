澳網／看一次少一次 盧彥勳透露「可能是最後一年了 」

盧彥勳昨日與詹家姊妹一同啟程前往澳網備戰，他在粉絲團透露此次是隻身前往，同時可能也是最後一年打職業賽事，未來一年只求身體健康，不要染疫打完賽事。

本屆澳網設下嚴格的防疫規範，盧彥勳表示選手必須搭乘大會指定航班，由新加坡飛往墨爾本，且下機後得立即提出48小時內的COVID-19的核酸檢測報告，再住進大會安排的隔離酒店，完成14天隔離後才能出關。

此外大會對隨行人員更嚴格，2個月前就要交出名單，考量國際疫情嚴峻與不確定因素過多，加上澳洲14天與台灣14+7天的隔離時間成本太高，而盧彥勳教練則因簽證問題無法前往墨爾本，讓盧彥勳最後決定隻身參賽，他也感謝敏盛醫院的協助，讓他能在最快時間取得COVID-19的核酸檢測報告如期出發。

不過讓球迷注意到的，則是盧彥勳透露可能的退役時間，他寫下：「自己年紀已經38歲了，今年也許是最後一年參加職業賽事了，在現在國際疫情情況不明之下，還是以安全第一考量的原則，精簡團隊成員，也降低大家染病的風險。」

盧彥勳表示澳網前會先打墨爾本ATP250的熱身賽，即使奧運狀況不明，剩下5次的保護排名，仍會保留1次給東京奧運，言下之意還是以奧運為目標，並希望今年參賽能一切順利，「最重要是保持身體健康，不要感染到病毒」！

最後他則感謝長榮航空提供防護衣、口罩國家隊- 康那香為他加入網球元素客製化的口罩，期許讓更多看到台灣，以及好友自家生產贊助的拋棄式護目鏡，讓他能無後顧之憂飛行。