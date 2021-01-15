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澳網／三組台將迎2021首戰 謝淑薇偕男友赴澳洲備戰
謝淑薇在阿布達比女網雙打賽事中止步八強後，沒有任何喘息空間的她在今(15)日飛往澳洲備戰大滿貫賽事，而台灣好手盧彥勳、詹詠然及詹皓晴也在今天搭上同班飛機前往澳洲。
在單、雙打皆提前淘汰出局後，謝淑薇仍馬不停蹄，今日從阿比達比出發飛往澳洲，謝淑薇也在臉書貼出與男友合照，並寫下：「Australian Open 2021我們來啦！ #終於抵達登機口 #掰阿布達比」，備戰在2月8日登場的澳洲公開賽。
而盧彥勳、詹家姊妹皆選擇大滿貫的澳洲公開賽當作2021年第一戰，三人在今日搭乘同班飛機前往澳洲，盧彥勳也在臉書寫道，「今年澳洲開賽因為疫情的關係，要求選手進入澳洲，得搭乘大會指定的航班，由新加坡飛進墨爾本。一到墨爾本得提出48小時內的COVID-19的核酸檢測報告，並住進大會安排的隔離酒店，進行十四天的隔離。」
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