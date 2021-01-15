羽球／前世界球后染疫！程文欣退役後轉任海外執教

台灣羽球女雙前「世界球后」程文欣昨（14）日傳出染上新冠肺炎的消息，震驚體壇，目前她在曼谷當地醫院進行隔離治療，也向家人報了平安。程文欣目前現任德國羽球隊教練，並帶隊在泰國比賽，據外媒報導，她在13日確診，在德國時檢驗3次為陰性，卻在泰國第2次檢測被驗出陽性反應。

程文欣目前帶隊在泰國參加國際羽球賽，38歲的她曾和搭檔簡毓瑾登上女雙「世界球后」寶座。父親程嘉彥也是羽球好手，她2歲就開始接觸羽球，7歲正式參加比賽。15歲首次代表中華隊出國征戰，21歲時出戰世界大學生羽球錦標賽，贏得首個國際賽事的女雙和混雙冠軍。

程文欣2002年就開始與簡毓瑾搭檔出賽，兩人在2008年曾經首度拆夥，但2009年又重新搭配，隨即在馬來西亞羽球超級賽、韓國羽球超級賽創下佳績，讓她們的世界排名在2009年1月底躍升至第一位，刷新台灣羽壇史上新紀錄，更在2010年9月底再度登上女雙世界第一寶座。

2012年倫敦奧運之後，兩人因生涯規劃再度拆夥，之後程文欣便分別與謝沛蓁、陳宏麟搭配出征，還在廣州亞運和陳宏麟拿下混雙銅牌。

程文欣在2016年退休轉任教練，接受馬來西亞羽球協會邀請，擔任青年隊教練，2019年轉任德國隊雙打教練一職，而她與德國隊的合約到去年底，不過受到新冠肺炎疫情影響，東京奧運延到2021年舉辦，她與德國羽協也續約到今年底。