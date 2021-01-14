快訊

關島醫療包機旅客居家檢疫突猝死！指揮中心證實回應

傅聰染疫逝世／從中國到英國，鋼琴詩人的流放鄉愁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／前球王墨瑞染疫 出征澳網打問號

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
墨瑞也確診了。 美聯社
墨瑞也確診了。 美聯社

前世界球王「英國希望」墨瑞Andy Murray）因疫情考量，選擇缺席拿到外卡的開季第一站德拉海灘公開賽，但今天卻傳出他新冠肺炎檢測呈陽性，澳網能否順利出賽打上問號。

生涯打下46座巡迴賽金盃的墨瑞，髖關節手術復出後成績起伏，目前世界排名已下滑到123位，但領到澳網會內賽外卡；33歲的墨瑞過去5度打進澳網最終決賽，但都無緣金盃。

今年雖拿到參賽資格，墨瑞出發前檢測卻呈陽性，墨爾本行打上問號；墨瑞目前在倫敦家中隔離，他表示身體狀況感覺良好，仍希望趕上澳網。

今年澳網受疫情影響，原本時間延後3周開戰，將於2月8日點燃戰火，但選手抵澳後需先隔離14天，本周選手們已陸續啟程。

澳網 墨瑞 Andy Murray

延伸閱讀

讀者投訴：染疫醫師隔離時外出逛街？指揮中心澄清了

澳網／上機前確診 汀恩教練無法飛澳洲

澳網／台將啟程 盧彥勳、詹家姊妹拚大滿貫

染疫醫師發病還外出？ 陳時中：事後才回想有症狀

相關新聞

羽球／驚！台灣前球后染新冠肺炎

國際羽賽本周在泰國曼谷重啟賽程，但第一站的亞洲公開賽開賽前就傳出日本「世界球王」桃田賢斗染上新冠肺炎，今天再驚傳現任德國...

網球／前球王墨瑞染疫 出征澳網打問號

前世界球王「英國希望」墨瑞（Andy Murray）因疫情考量，選擇缺席拿到外卡的開季第一站德拉海灘公開賽，但今天卻傳出...

泰羽賽／29分鐘光速闖關 戴資穎站上8強

國際羽賽從泰國曼谷的亞洲公開賽重燃戰火，中華羽球隊4組台將首輪勝率百分百，今天第二輪率先登場的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋...

澳網／台將啟程 盧彥勳、詹家姊妹拚大滿貫

去年因新冠肺炎疫情放棄法網和美網，詹家姊妹詹詠然、詹皓晴及我國男網好手盧彥勳今天搭機前往澳洲，準備隔離14天後為今年第一...

田徑／培育23面全中運金牌 新北高工鏈球場功成身退

已服役28年的新北高工金牌鏈球場將在本周六功成身退，校方也將舉辦回顧暨拆剪護網紀念活動，並邀請田徑隊校友出席共襄盛舉，一...

泰羽賽／周天成直落2闖8強 王子維惜敗香港一哥

世界排名第2的我國「一哥」周天成和「羽球王子」王子維，今天分頭在亞洲公開賽亮相，先登場的王子維和世界排名第8的香港伍家朗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。