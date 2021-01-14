網球／前球王墨瑞染疫 出征澳網打問號

前世界球王「英國希望」墨瑞（Andy Murray）因疫情考量，選擇缺席拿到外卡的開季第一站德拉海灘公開賽，但今天卻傳出他新冠肺炎檢測呈陽性，澳網能否順利出賽打上問號。

生涯打下46座巡迴賽金盃的墨瑞，髖關節手術復出後成績起伏，目前世界排名已下滑到123位，但領到澳網會內賽外卡；33歲的墨瑞過去5度打進澳網最終決賽，但都無緣金盃。

今年雖拿到參賽資格，墨瑞出發前檢測卻呈陽性，墨爾本行打上問號；墨瑞目前在倫敦家中隔離，他表示身體狀況感覺良好，仍希望趕上澳網。

今年澳網受疫情影響，原本時間延後3周開戰，將於2月8日點燃戰火，但選手抵澳後需先隔離14天，本周選手們已陸續啟程。