快訊

新新聞創刊34年 宣布「暫停」紙本印行

羽球／驚！台灣前球后染新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

田徑／培育23面全中運金牌 新北高工鏈球場功成身退

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
新北高工前身台北縣海山高工鏈球好手曾皓展（右）破大會紀錄時，與教練趙一檜（左）合影。本報資料照片
新北高工前身台北縣海山高工鏈球好手曾皓展（右）破大會紀錄時，與教練趙一檜（左）合影。本報資料照片

已服役28年的新北高工金牌鏈球場將在本周六功成身退，校方也將舉辦回顧暨拆剪護網紀念活動，並邀請田徑隊校友出席共襄盛舉，一同回顧該場地所培育出全中運23金18銀18銅的輝煌歷史。

新北高工鏈球場從民國82年啟用至今可分為三個階段，包括82年至88年間在區中運榮獲5面金牌佳績，88年因場地殘破在校長劉永水建議下改建第二代鏈球場及夜間照明設備；又在94年因選手實力提升屢屢將鏈球擲到60多公尺以上的圍牆外，在圍牆前加高護網以策安全，選手也在這段期間打造出「海工田徑＝鏈球，田徑鏈球＝海工」的金字招牌。

延續到99年，新北高工共獲全中運16面金牌及從86至99年海工鏈球連霸奪金連續14年的空前紀錄，99年因規則修改而修建成現在的第三代兼具方便撿球功能的鏈球訓練場，今年因鏈球訓練場要興建地下停車場必須拆除，結束長達28年的任務。

為了感謝鏈球場陪伴選手一路成長，並且打造了海工田徑的鏈球王朝，新北高工也將於16日舉辦回顧暨拆剪護網紀念活動，並邀請歷屆田徑隊校友返校，一同回顧過去共同努力所創造的精采事蹟。

田徑 全中運

延伸閱讀

田徑／新年目標破全國紀錄 林詩亭還有大夢想

田徑／奧運不再遙不可及 林詩亭跨欄預告開季就爆發

基隆市立田徑場工程4億多決標 巿民：終於要改建了

擊劍／台北市教育盃中小學錦標賽 選拔全中運代表選手

相關新聞

羽球／驚！台灣前球后染新冠肺炎

國際羽賽本周在泰國曼谷重啟賽程，但第一站的亞洲公開賽開賽前就傳出日本「世界球王」桃田賢斗染上新冠肺炎，今天再驚傳現任德國...

泰羽賽／29分鐘光速闖關 戴資穎站上8強

國際羽賽從泰國曼谷的亞洲公開賽重燃戰火，中華羽球隊4組台將首輪勝率百分百，今天第二輪率先登場的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋...

澳網／台將啟程 盧彥勳、詹家姊妹拚大滿貫

去年因新冠肺炎疫情放棄法網和美網，詹家姊妹詹詠然、詹皓晴及我國男網好手盧彥勳今天搭機前往澳洲，準備隔離14天後為今年第一...

田徑／培育23面全中運金牌 新北高工鏈球場功成身退

已服役28年的新北高工金牌鏈球場將在本周六功成身退，校方也將舉辦回顧暨拆剪護網紀念活動，並邀請田徑隊校友出席共襄盛舉，一...

泰羽賽／周天成直落2闖8強 王子維惜敗香港一哥

世界排名第2的我國「一哥」周天成和「羽球王子」王子維，今天分頭在亞洲公開賽亮相，先登場的王子維和世界排名第8的香港伍家朗...

澳網／上機前確診 汀恩教練無法飛澳洲

去年澳網打進決賽，奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）今年開賽前卻遇壞消息，他的教練馬蘇（Nicolas Mas...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。