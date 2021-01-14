田徑／培育23面全中運金牌 新北高工鏈球場功成身退

已服役28年的新北高工金牌鏈球場將在本周六功成身退，校方也將舉辦回顧暨拆剪護網紀念活動，並邀請田徑隊校友出席共襄盛舉，一同回顧該場地所培育出全中運23金18銀18銅的輝煌歷史。

新北高工鏈球場從民國82年啟用至今可分為三個階段，包括82年至88年間在區中運榮獲5面金牌佳績，88年因場地殘破在校長劉永水建議下改建第二代鏈球場及夜間照明設備；又在94年因選手實力提升屢屢將鏈球擲到60多公尺以上的圍牆外，在圍牆前加高護網以策安全，選手也在這段期間打造出「海工田徑＝鏈球，田徑鏈球＝海工」的金字招牌。

延續到99年，新北高工共獲全中運16面金牌及從86至99年海工鏈球連霸奪金連續14年的空前紀錄，99年因規則修改而修建成現在的第三代兼具方便撿球功能的鏈球訓練場，今年因鏈球訓練場要興建地下停車場必須拆除，結束長達28年的任務。

為了感謝鏈球場陪伴選手一路成長，並且打造了海工田徑的鏈球王朝，新北高工也將於16日舉辦回顧暨拆剪護網紀念活動，並邀請歷屆田徑隊校友返校，一同回顧過去共同努力所創造的精采事蹟。