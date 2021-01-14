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泰羽賽／周天成直落2闖8強 王子維惜敗香港一哥

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
周天成。 美聯社(資料照)
周天成。 美聯社(資料照)

世界排名第2的我國「一哥」周天成和「羽球王子」王子維，今天分頭在亞洲公開賽亮相，先登場的王子維和世界排名第8的香港伍家朗苦戰3局惜敗；台將壓軸出場的小天則以21：16、21：19拍下印尼世界排名18的雷斯塔維托，取得對戰4連勝。

王子維昨天首輪就打了66分鐘，今天和伍家朗又是纏戰3局、69分鐘；王子維第三局雖從3：10落後到追平，19：20時伍家朗自己機會球掛網，讓王子維逃過一劫，但王子維下一球馬上也回敬相似度極高的掛網失誤，送給伍家朗第2個賽末點，這次香港「一哥」沒再錯過機會，以21：15、15：21、22：20辛苦晉級。

台將壓軸登場的小天，一下場雖曾以3：7落後，但馬上回敬9：0攻勢逆轉，反以21：16先下一城；第二局小天也是2：3落後時連拿5分，並先取得20：17的賽末點優勢。

小天先錯過第一個賽末點，第二個賽末點出現判斷失誤，使用「鷹眼」挑戰後仍沒拿下比賽，所幸第3個機會把握住，沒讓戰局延長到「丟士」，耗時48分鐘拿到8強門票。

男單代表上陣前，男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和女單「世界球后」戴資穎都以直落2闖關，小戴下戰將碰世界排名第10的加拿大華裔女將李文珊，過去9度碰頭，小戴取得7勝2敗優勢；「麟洋配」王齊麟／李洋將碰世界排名15的馬來西亞組合王耀新／張御宇，小天則要和排第8種子的馬來西亞好手李梓嘉搶4強門票。

王子維 王齊麟 羽球

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