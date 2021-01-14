羽球／驚！台灣前球后染新冠肺炎

國際羽賽本周在泰國曼谷重啟賽程，但第一站的亞洲公開賽開賽前就傳出日本「世界球王」桃田賢斗染上新冠肺炎，據香港媒體報導今天再驚傳現任德國羽球隊教練的台灣女雙前「世界球后」程文欣檢驗呈陽性。

BWF官網昨天就公告，德國隊一名教練及法國隊一位隨行人員新冠肺炎檢查呈陽性，港媒今天再報導，德國教練是台籍雙打教練程文欣，MOD愛爾達體育台今天轉播賽事過程中，主播也直接報出程文欣染疫消息。

38歲的程文欣2011年曾和簡毓瑾登上女雙「世界球后」寶座，廣州亞運也曾和陳宏麟拿下混雙銅牌，2015年退役後赴海外執教，先後待過馬來西亞和日本，2019年加入德國國家隊。

程文欣傳出染疫，不過德國混雙仍照常出賽，反而是今天香港對手鄧俊文／謝影雪直接棄權。