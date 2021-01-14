澳網／上機前確診 汀恩教練無法飛澳洲

去年澳網打進決賽，奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）今年開賽前卻遇壞消息，他的教練馬蘇（Nicolas Massu）要前往澳洲時卻發現新冠肺炎檢測結果是陽性，沒能一起搭上前往澳洲的班機。

「在起飛前，我們收到一個驚人的消息，馬蘇檢測結果是陽性。」汀恩父親接受奧地利報紙時表示，馬蘇之後幾天會再次檢次，「我們希望結果會是陰性，讓他可以盡快整裝出發。」

今年澳網受新冠肺炎疫情影響，不論選手、工作人員或團隊，抵達澳洲後都要先隔離14天，不過一天最多可以訓練5小時；澳網雖比原定日期延後3周，2月8日開始會內賽，但馬蘇的狀況難以預測，很可能無法幫助汀恩挑戰生涯第2座大滿貫。

汀恩去年打進決賽但敗給尋求衛冕的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），今年在澳洲的隔離期間將和同胞諾瓦克（Dennis Novak）一起訓練。

世界排名第2的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），教練莫亞（Carlos Moya）也不會出現在墨爾本，不過他非確診，是自己選擇留在西班牙陪妻小。