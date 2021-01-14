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澳網／台將啟程 盧彥勳、詹家姊妹拚大滿貫

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
詹家姊妹和盧彥勳（左一）啟程澳洲準備澳網。圖／劉雪貞提供
詹家姊妹和盧彥勳（左一）啟程澳洲準備澳網。圖／劉雪貞提供

去年因新冠肺炎疫情放棄法網和美網，詹家姊妹詹詠然、詹皓晴及我國男網好手盧彥勳今天搭機前往澳洲，準備隔離14天後為今年第一場大滿貫澳網備戰。

澳網是去年唯一沒受新冠肺炎疫情影響的網球大滿貫，但疫情今年仍衝擊賽事，除會內賽開打日期比預定時間晚3周、2月8日才開打，昨天結束的會外賽也分兩地開戰，女單會外賽在在杜拜登場，男子會外賽在多哈舉行，不過兩位台將「小鋼炮」梁恩碩和吳東霖都沒能闖關成功，吳東霖還是戰到最終戰，且在一盤領先下遭逆轉，無緣會內賽。

直接從會內賽出發的詹家姊妹和盧彥勳，今天從台灣啟程，口罩、護目鏡都是3人標準配備；3人抵達澳洲後，和團隊每天都要接受新冠肺炎檢測，只要是陰性，每天就可進行5小時的訓練。

今年澳網從2月8日進行到21日，以雙打「年終球后」迎接新賽季的我國「一姊」謝淑薇，結束阿布達比女網賽程後就轉往澳洲，等待2月4日的會內籤表出爐。

詹家姊妹啟程澳洲準備澳網。圖／劉雪貞提供
詹家姊妹啟程澳洲準備澳網。圖／劉雪貞提供

澳網 盧彥勳 謝淑薇

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