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運彩去年銷售再破400億 足球異軍突起超越棒、籃

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
運彩去年銷售再破400億，足球異軍突起超越棒、籃。 路透社
運彩去年銷售再破400億，足球異軍突起超越棒、籃。 路透社

2020年全世界攜手對抗新冠肺炎，台灣運彩緊急應變在體育署政策支持及經銷商同舟共濟下，成功走過危機與挑戰，年度銷售再破400億，達405億，挹注國家運動發展基金逾40億，今年疫情狀況雖尚不明朗，台灣運彩將善用去年獲取的寶貴經驗，抓緊時機擴大產品線並強化通路，讓銷售還能穩定成長。

去年因應疫情應變的結果，運彩銷售有了3個結構性的變化；首先就是足球銷售首度在非世足年超越棒、籃球，足球是全世界最多國家／地區都有的賽事，有些國家/地區不畏疫情照常開踢，運彩加場銷售的結果，年銷售額創歷史新高達165億，佔整體銷售百分之41。

其次，在通路面由於民眾減少外出，加速提高網路投注的金額及比例，首次超過120億，達整體銷售的百分之30；最後就是去年第二季開始常態性提供的新產品電子運動競技（電競）銷售亮眼，創下2億的銷售，其中英雄聯盟世界大賽單一賽事短短1個月即吸引超過1億的投注，後勢看漲。

邁入新年度，台灣運彩規劃推出更多可供投注的標的，包括預計新增桌球及格鬥兩種運動項目、電競預計新增「絕對武力CS：GO」，並規劃在籃、足、排、冰球等運動項目增加8000場國際賽事。銷售通路則將維持虛實並進的策略，鼓勵經銷商在做好防疫措施的同時持續擴展客源，並順應網路時代，努力爭取網路投注會員。

2021年更加重視防疫的安全，台灣運彩年初即加強推廣網路會員投注，舉辦為期兩個月的「運彩網路會員 好禮月月抽」活動，會員於一月份或二月份透過網路投注累計滿5000元，就可獲得一次抽獎機會，累計滿1萬元就有兩次，以此類推，大獎有iPhone 12、Switch 任天堂遊戲機及饗食天堂假日晚餐券等多項好禮。

冰球 世界大賽 桌球

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