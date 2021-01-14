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澳網／蠻牛爭冠失助手 教練不隨行

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
納達爾。 路透
納達爾。 路透

今年澳網因新冠肺炎延後3周到2月8日才開打，但世界排名第2的「西班牙蠻牛」納達爾Rafael Nadal）卻無法以完整團隊到墨爾本爭冠，他的教練莫亞（Carlos Moya）宣布，澳網期間不會隨行，將留在西班牙的親友身邊。

根據澳洲防疫規定，選手和大會人員抵達澳洲後，要先進行14天隔離，不論是直接參加澳網，或是還會參加澳網前熱身賽的選手都如此。

莫亞表示，14天隔離規定讓他決定不隨行，「和納達爾談過後，我們決定，我不會隨團隊去澳洲。」這位過去也曾登上球王寶座的退役名將表示，在如此艱難處境下，自己將在家中鎖定澳網狀況，同時祝福團隊有最佳表現。

納達爾到墨爾本前將先在阿得雷德隔離，澳網前預計參加ATP盃及一場表演賽。

兩天前，35歲的美國巨砲伊斯納（John Isner）也決定，考量疫情後，決定忍痛退出年澳網；身為「雙寶爸」的他提到，希望全家都能一起行動，畢竟自己在球場的時間不會太久，但根據防疫規定，赴澳一趟還要隔離，要離開家人很久時間，最後決定放棄今年第一場大滿貫。

澳網 納達爾 Rafael Nadal

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