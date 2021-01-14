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泰羽賽／29分鐘光速闖關 戴資穎站上8強

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
小戴花不到30分鐘就快速闖關，挺進8強。 圖／Badminton Photo提供
小戴花不到30分鐘就快速闖關，挺進8強。 圖／Badminton Photo提供

國際羽賽從泰國曼谷的亞洲公開賽重燃戰火，中華羽球隊4組台將首輪勝率百分百，今天第二輪率先登場的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和「世界球后」戴資穎都順利闖關，各自拿到8強門票。

王齊麟／李洋列男雙第6種子，昨天首輪直落2拍下世界排名12的丹麥組合，今天遇沒有排名的地主蘇柏／格德倫，「麟洋配」一下場就拉出7：0領先，輕鬆以21：14先下一城；第2局泰國組合緊咬比分，雙方8度戰平，不過「麟洋配」18：16時連拿2分迎接賽末點，最終就以21：18迎接勝利。

「麟洋配」只花34分鐘，就以直落二橫掃對手挺進8強。 圖／Badminton Photo
「麟洋配」只花34分鐘，就以直落二橫掃對手挺進8強。 圖／Badminton Photo

小戴今天迎戰世界排名17的南韓金佳恩，過往3度對決小戴都是勝家，但過程並不輕鬆，最近一次2019年中國大陸福州公開賽更是打滿3局才出線。

今天第4度碰頭，小戴花不到30分鐘就快速闖關；第一局小戴的小球就成功壓制金佳恩，6：6後連拿4分拉開領先，之後一路維持優勢，以21：16先下一城。

第二局小戴也是在7：7時連下8分，領先擴大後自己雖曾出現發球掛網失誤，但也逼出金佳恩許多失誤，最終只花29分鐘就以21：10迎接勝利；小戴下戰將碰世界排名第10的加拿大華裔女將李文珊，過去9度碰頭，小戴取得7勝2敗優勢。

「羽球王子」王子維將在小戴後出賽，對手是世界排名第8的香港伍家朗，「一哥」周天成同樣在第2球場登場，將和印尼世界排名18的雷斯塔維托交手。

羽球 王齊麟 戴資穎

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